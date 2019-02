Subaru dévoilera un nouveau VUS à Genève

Article par William Clavey

Quelques semaines avant l’ouverture du Salon de Genève, Subaru révèle un nouveau véhicule mystère qu’il dévoilera sur le plancher du PalExpo.

Bien que le communiqué de presse ne nous montre qu’une seule image noircie, on peut toutefois apercevoir une forme de véhicule utilitaire. Subaru le nomme le VIZIV Adrenaline Concept.

Mais de quel format?

Avec le Crosstrek, le Forester et l’Ascent, Subaru détient déjà une bonne flotte de VUS parmi sa gamme et couvre toutes les catégories, sans oublier l’Outback, qui se positionne quelque part entre une familiale et un VUS.

Mais les véhicules utilitaires, c’est très payant pour n’importe quel constructeur, et dernièrement, nous avons vu une nouvelle niche naître entre les VUS compacts et les intermédiaires à trois rangées de sièges. Les tout nouveaux Chevrolet Blazer et Honda Passport, ainsi que le Nissan Murano et le Ford Edge viennent remplir cette niche.

Il ne serait donc pas surprenant que le VIZIV Adrenaline se positionne dans ce créneau. Espérons seulement que ce nouveau VUS Subaru soit aussi excitant que son nom.

Le Guide de l’auto sera au Salon de Genève afin de vous en dire davantage au sujet de ce véhicule.