Subaru et Toyota feront renaître le Crosstrek hybride pour 2019

Article par Michel Deslauriers

Plusieurs amateurs de véhicules écolos ont été déçus quand Subaru n’a pas offert de version hybride lors du lancement du Crosstrek de seconde génération l’an dernier. Car même si le Crosstrek hybride original n’a pas rencontré les attentes, il y avait de l’espoir qu’une refonte du véhicule et l’amélioration du système remédient à la situation.

Toutefois, à présent que le nouveau Crosstrek réalise son grand potentiel et qu’il connait beaucoup de succès dans le marché (c’est le modèle le plus vendu de Subaru au Canada et le troisième aux États-Unis), le constructeur japonais semble avoir confiance que le moment est venu de retenter le coup.

Imaginez l’agrément de conduite et l’excellente motricité intégrale du nouveau Subaru Crosstrek avec en plus une technologie hybride… rechargeable cette fois-ci. C’est ce que les consommateurs pourront commander à partir de l’année-modèle 2019.

Ce qui rend les choses plus intéressantes, c’est le fait que Subaru s’associe de nouveau à Toyota, son partenaire technologique avec qui elle a développé les Subaru BRZ/Toyota 86, pour utiliser le réputé système hybride synergétique qu’on retrouve actuellement dans de nombreux produits, notamment la Prius Prime. L’économie d’essence sera meilleure, d’autant plus qu’une nouvelle boîte de vitesses plus efficace fera aussi partie de l’équation.

Le Subaru Crosstrek hybride 2019 fonctionnera en mode 100% électrique sur de courtes distances (l’autonomie exacte reste à préciser, mais ne vous attendez pas à plus de 50 kilomètres) avant de passer en mode hybride régulier. À propos, le communiqué de Subaru ne parle aucunement d’une version hybride non branchable. Quant au nom Evoltis, que Subaru a fait enregistrer plus tôt cette année, nous ne savons toujours pas quand ni comment il servira.

Chose certaine, quelques éléments de design permettront de distinguer le futur Crosstrek hybride du modèle ordinaire, tous les deux reposant sur la nouvelle plateforme globale Subaru. Il doit arriver chez les concessionnaires américains vers la fin de 2018. Aucune annonce officielle de Subaru Canada pour le moment, mais ça devrait suivre assez rapidement. De plus amples détails seront fournis dans les mois à venir.