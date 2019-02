Subaru Legacy 2020 : elle aura un nouveau système multimédia

Article par William Clavey

Subaru lèvera le voile sur sa toute nouvelle Legacy 2020 au Salon de Chicago la semaine prochaine. Le constructeur nous présente toutefois un avant-goût de la berline par le biais de quelques images subtiles. L’une des grandes nouveautés sera l’introduction d’un tout nouveau système multimédia.

Vertical

Selon les quelques images qu’on aperçoit dans un récent communiqué de presse, on remarque une version nettement plus moderne de l’interface STARLINK du constructeur.

L’une des distinctions est le nouvel écran, beaucoup plus gros que l’ancien, et positionné à la verticale, un peu comme ce qu’on retrouve du côté de Tesla, Volvo et même Ram dans sa plus récente camionnette 1500.

Ce qui est intéressant de ce système, c’est que Subaru a évité de seulement y laisser des commandes tactiles en incorporant des boutons physiques pour contrôler le volume et la climatisation. C’est pratique en hiver lorsqu’on porte une paire de gants.

Et, fidèle à Subaru, les icônes sont grandes, claires et intuitives. Du moins, c’est ce que la seule image nous laisse croire. Si Subaru utilise le même savoir-faire que pour son système actuel, il n’y a rien à craindre, car l’interface STARLINK figure actuellement parmi les meilleures de l’industrie.

Pour le reste, la silhouette de cette nouvelle Subaru Legacy 2020 semble étrangement semblable au modèle actuel. Rien n’a encore été dévoilé au sujet de sa motorisation. Nous en saurons davantage lors de son dévoilement officiel.