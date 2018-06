Succès de la course des 7 à Sainte-Catherine

Crédit photo : Le Reflet - Denis Germain

C’est sous un soleil sans nuages que la traditionnelle Course des 7 à Sainte-Catherine s’est déroulée dans la matinée du 10 juin. Cinq parcours (3 km, 7 km marche ou course, 14 km et 21 km) étaient proposés.

Si au moment d’écrire ces lignes on ne connaissait pas le nombre de participants, l’an dernier ils étaient plus de 1 500 à s’inscrire à cet événement organisé par la Ville.

Envolée de papillons en mémoire de Josué Fortin

La Ville de Sainte-Catherine a organisé une envolée de papillons, précédée d’une minute de silence en compagnie de la famille de Josué Fortin et du conseil municipal, à la Course des 7.

Des papillons ont été relâchés pour souligner l’espoir et la liberté avant les courses de 14 et 21 km. L’événement a eu lieu à 7h50 à la ligne de départ devant le parc Fleur-de-lys.

M. Fortin, 35 ans et résident de Sainte-Catherine, s’était effondré à 3 km de l’arrivée du parcours de 14 km en 2017. Il était père de quatre enfants.

C’était jour de fête à Sainte-Catherine