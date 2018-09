Une succursale de la Société québécoise du cannabis à Brossard

Crédit photo : Le Reflet - Archives

La Société québécoise du cannabis a dévoilé l’adresse de sa prochaine succursale, qui sera située au 9575, rue Ignace, à Brossard.

Depuis le début de ses démarches pour établir l’emplacement des succursales de la SQDC, la Société des alcools du Québec (SAQ) travaille dans une approche d’ouverture et de collaboration afin de s’assurer de l’adhésion des municipalités visées par les implantations. Rappelons que cette succursale s’ajoute aux 14 autres points de vente annoncés plus tôt cet été et dont la liste est disponible en ligne.

Tel qu’annoncé précédemment, dans un souci de préserver les clientèles vulnérables, l’ensemble des succursales de la SQDC auront pignon sur rue et seront localisées dans des zones facilement accessibles par la clientèle. Elles seront obligatoirement éloignées d’un minimum de 250 mètres des écoles.

La Société est présentement à la recherche d’employés à temps plein et à temps partiel qui pourront combler les plages horaires permettant d’offrir un service sept jours par semaine.

L’ouverture d’une douzaine de succursales est prévue le 17 octobre. D’autres s‘ajouteront d’ici Noël. La vente en ligne sera également fonctionnelle dès la légalisation du cannabis afin de desservir l’ensemble du territoire québécois.

Rens.: infocannabis.saq.com

(Source: Société Québécoise du cannabis)