Suggestion de vin :

Crédit photo : gracieuseté

L’Espagne est synonyme de chaleur, de plage et de vin. C’est le pays ayant la plus grande superficie plantée de vignes au monde avec plus d’un million d’hectares!

Soulignons cependant que l’Espagne produit beaucoup de raisins de table. Ceci la place au 3e rang des producteurs de vin, derrière l’Italie et la France. Le cépage emblématique est le Tempranillo présent dans la fameuse appellation Rioja.

Pour découvrir d’autres vins, je vous invite à visionner ma chaîne You Tube en recherchant «le duc du vin».