Suggestion de vin : Sangre de Toro

Crédit photo : Depositiphotos

La maison Torres, fondée en 1870, est une maison phare de l’Espagne dans le domaine viticole et pour cause.

Par Serge Leduc

info@leducduvin.com / www.leducduvin.com

Cette maison a toujours su innover et est bien présente à la SAQ avec 28 produits, dont le célèbre Sangre de Toro, facilement reconnaissable grâce au petit taureau noir accroché à la bouteille. Ce vin est disponible sur les tablettes de la Société d’État depuis des lustres. En plus de produire du vin dans plusieurs régions espagnoles, la maison Torres s’est implantée au Chili dès 1979, puis en Californie en 1982.

Pour découvrir d’autres vins, je vous invite à visionner ma chaîne You Tube en recherchant « le duc du vin ».

Description

L’assemblage de grenache (60%), carignan (25%) et syrah (15%) donne un vin de couleur rubis intense. On dénote au nez la figue, les fruits noirs de vanille et une pointe boisée. Les tanins sont bien présents en enrobant la bouche. Cependant, l’acidité fraîche rend l’ensemble des plus équilibrés en bouche tout en offrant une belle longueur. Il saura bien accompagner l’agneau, les brochettes de bœuf ou le bœuf mijoté. Excellent pour le prix.