Suggestions de bulles pour les Fêtes

Malgré une année 2020 dont on se rappellera pour les mauvaises raisons, il est plus important que jamais de fêter la fin de celle-ci et le début de la nouvelle année. Et quoi de plus festif pour célébrer cet événement que… des bulles!

Je vous propose donc quelques vins effervescents qui sauront mettre de la gaieté lors de vos rencontres virtuelles avec parents et amis. D’ailleurs, en ce temps de l’année, le choix est très vaste à notre société d’État (qui demeure ouverte durant la période de confinement). En effet lorsque l’on fait une recherche de « vin mousseux », il y a 879 références qui apparaissent. Ce nombre comprend tous les types de mousseux incluant les cidres, les poirés, les mousseux d’érable etc. Il y en a pour toutes les bourses, car les prix varient de 3.95$ pour le cidre mousseux québécois du Domaine Ritt Hopla tandis que l’on doit débourser 3 552.75$ pour un trois litres de champagne Louis Roederer Cristal Brut 2007! Les gros formats seront sûrement moins populaires cette année dû au confinement.

En termes de répartition par pays, la France arrive en tête avec 370 mousseux, suivie de l’Italie avec 227, l’Espagne 113, le Canada 60 et les États-Unis avec 44.

Je vous propose ici quelques mousseux et Champagne dégustés durant l’année et qui ont su me plaire.

Champagne Deutz brut classic(10654770)

La maison Champagne Deutz a été fondée en 1838 par William Deutz. Lors de ma visite, mon hôte était Jean-Marc Lallier-Deutz descendant en lien direct avec le fondateur. D’ailleurs la photo avec M. Lallier-Deutz, présente à l’arrière-plan une toile du fondateur William Deutz. Celle-ci fut prise dans le salon de la maison où a habité le fondateur. Cette rencontre fut mémorable tout comme la visite de la cave où reposent plusieurs millions de bouteilles, le tout suivi d’une excellente dégustation.

D’abord, ce qui démarque ce champagne est la forme de la bouteille. La maison Deutz a voulu se distinguer des autres maisons. Ce champagne est le résultat de l’assemblage des trois cépages autorisés soit à part égale, le pinot noir, chardonnay et le pinot meunier. Après 36 mois en cave pour la deuxième fermentation et le vieillissement en bouteille, on obtient des bulles très fines qu’il fait bon à regarder dans la coupe. Au nez, les notes florales, de fruit mûr et de pain grillé sont des plus invitantes. En bouche, on perçoit les bulles qui éclatent sur la langue, le tout d’une belle fraicheur et d’une belle longueur. Excellent sur le coup de minuit le 31 décembre, on peut l’accompagner de bouchées aux fruits de mer.

Prix 62.75$

Petalo Il vino dell’amore (884270)

Élaboré selon la méthode Charmat, soit en cuve close, cette méthode requiert moins d’un mois en cuve close pour obtenir cette belle mousse. En effet, cette technique consiste à fermenter les raisins (ici du muscat) dans une cuve hermétique. Ce qui emprisonne le gaz carbonique émanant naturellement de la fermentation alcoolique. Suite à cette fermentation, on filtre le vin et on l’embouteille. Le nez offre des notes de miel et de fleurs blanches. Le sucre résiduel à 96 grammes par litre donne une sensation grasse en bouche, mais pas de lourdeur grâce à l’acidité rafraichissante. Agréable avec un dessert aux fruits ou en apéro.

Prix 14.90$

Domaine de Fourn, Blanquette de Limoux (220400)

Ce vin mousseux de la région du Languedoc-Roussillon en France est élaboré à base du cépage mauzac à 90% que complète le chenin blanc. Ici la méthode traditionnelle est utilisée, c’est-à-dire la même méthode pour produire les champagnes. Cela nous offre de belles bulles fines dans le verre. Les notes de pommes et de miel sautent au nez. Les bulles sont fines en bouche et l’acidité est rafraichissante, le tout d’un bel équilibre et qui perdure en bouche. Excellent à l’apéro ou pour accompagner des brochettes de poulet ou des bouchées de saumon fumé. À bon prix.

Prix 17.20$