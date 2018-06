Une suite «Bien roulée» : Un 2e roman pour une auteure de La Prairie

Crédit photo : Gracieuseté

Après avoir rencontré l’amour dans le premier tome, voici que Rosaline, «femme comblée, toujours trop ronde», de son propre aveu, se prépare au mariage. C’est le propos du 2e livre d’Annie Lambert intitulé Bien roulée… et future mariée!.

Paru en 2017, le premier ouvrage (Bien roulée) avait rencontré le succès, selon son auteure qui demeure à La Prairie.

«Beaucoup de femmes m’ont écrit en me disant “Oh my God! Ça me ressemble!” Le monde se reconnaît et me dit que ça fait du bien. On me demandait une suite, mais ce n’était pas nécessairement dans mes plans», raconte Annie Lambert.

Lorsqu’elle a créé son personnage, la principale intéressée a voulu faire en sorte que les lecteurs, plutôt les lectrices, puisqu’il s’agit de littérature chick lit, s’identifient à son héroïne.

«Je voulais mettre en lumière que toutes les femmes sont belles. C’est possible de trouver l’amour, peu importe le défaut de fabrication qu’on a.» -Annie Lambert, auteure

«La société véhicule l’image du corps parfait. J’ai choisi les rondeurs pour le petit défaut de fabrication de Rosaline. Chaque femme peut se retrouver, car chacune d’elle a une partie de son corps qu’elle aime moins. Rosaline s’aime, mais quand elle arrive dans une gang où tout le monde est poids plume, c’est sûr qu’elle se sent différente», explique l’enseignante à l’école primaire Notre-Dame – Saint-Joseph à La Prairie.

Défi

Se disant artiste dans l’âme, Annie Lambert déclare qu’elle a pris la plume pour le plaisir du défi.

«Mais je ne pense pas que c’était écrit dans le ciel que j’allais écrire un jour. J’ai créé le personnage de Rosaline sans savoir où cela allait me mener», confie l’écrivaine.

«Je fais toujours des choses pour moi. J’essaie plein d’affaires, enchaîne-t-elle. C’est ça qui me permet de me sentir vivante. Et j’aime beaucoup la littérature chick lit même si les filles sont tout le temps parfaites dans ces livres-là. Je ne me reconnaissais pas dans ces personnages-là. J’ai juste voulu écrite une histoire parfaite, mais avec un personnage imparfait.»

A-t-elle l’intention de proposer une nouvelle aventure de Rosaline?

«Je ne sais pas. Je n’ai pas de plans. Je vis sur la vague de mon 2e roman. On m’a souvent dit que mon premier livre était tellement bon que je ne voulais pas étirer la sauce. Je ne veux pas faire du réchauffé. Je désire que les lectrices aient le même feeling qu’à la lecture du premier. Je veux que ça soit bon jusqu’à la fin. S’il y a une demande pour une suite et que les idées viennent, on verra», conclut-elle.

Dans un autre registre, la Laprairienne est coauteure du guide Devoirs : La boîte à outils paru en 2017. Il s’agit d’un ouvrage destiné aux parents d’enfants fréquentant le primaire.