Sunwing vous propose d’aller faire votre télétravail dans le Sud!

Sunwing a lancé une nouvelle sélection de voyages tout inclus appelés « Surclassez votre bureau » qui vise ceux qui sont présentement en télétravail.

Comme leur nom l’indique, ces forfaits visent les Canadiens qui voudraient aller faire du télétravail les deux pieds dans le sable et ce, dès le 1 novembre 2020!

Contrairement à la Barbade qui propose des visas d’un an pour aller y travailler, Sunwing met plutôt l’emphase sur les tout inclus qui font sa renommée. On parle de forfait de 14, 21 ou 28 nuits.

La compagnie s’est donc associée à de luxueux hôtels cinq étoiles de la chaîne Royalton dans trois pays différents :

En Jamaïque, au Royalton Negril Resort and Spa ;

Au Mexique, au Royalton Riviera Cancun Resort and Spa ;

En République dominicaine, au Royalton Splash Punta Cana Resort and Spa.

Une attention spéciale mise sur la productivité

Puisque ces « vacances » visent avant tout à travailler, l’équipe de Sunwing a mis de l’avant plusieurs options pour rester productif.

On parle entre autres d’un accès gratuit au centre d’affaires des hôtels respectifs, du Wi-Fi partout dans l’hôtel, de chargeurs portatifs et d’un accès gratuit en tout temps au salon Diamond Club.

Il y a des imprimantes, des endroits calmes où faire des vidéoconférences, et même des 5 à 7 quotidiens pour faire du réseautage!

Si vous emmenez vos enfants, on y offrent des activités supervisées et éducatives ainsi que des espaces d’apprentissage tranquilles pour qu’eux aussi puissent étudier à distance.

Après le travail vient les vacances

Hôtel de luxe, mer à perte de vue, plage de sable blanc… On s’entend que tout ça sonne beaucoup comme des vacances. Justement, après une bonne journée de travail vient le temps de se reposer.

Tous les soirs, des séances de yoga au coucher du soleil sont organisées, histoire de bien décompresser.

Évidemment, les boissons et les repas sont inclus, en plus d’un bar à café gastronomique complet et des collations quotidiennes.

Voyagez maintenant, payez plus tard

En ce moment, les forfaits en départ de Montréal commencent à 1455$ pour deux semaines, 2295$ pour 21 jours et 2775$ pour 28.

Prêt à partir? Sunwing a même lancé une toute nouvelle option appelée Uplift qui permet, si vous êtes admissible, de payer votre voyage mensuellement plutôt que tout d’un coup.

Si jamais c’est quelque chose qui vous intéresse, n’oubliez toutefois pas de vous assurer alors que la pandémie est loin d’être terminée.

On tient à vous rappeler qu’à l’heure qu’il est, Croix Bleue et Medipac sont les deux seuls assureurs qui offrent une couverture qui inclue des clauses concernant la covid-19.

Pour toutes les informations sur l’offre de Sunwing, c’est par ici!