Sur le terrain pour sauver les frênes infectés par l’agrile

Croisée lors d’une promenade au Pavillon de la biodiversité à Saint-Constant le mercredi 24 juillet, Marie-Ève Lajoie faisait la tournée des frênes infectés afin de dresser un bilan des nouveaux pièges biologiques installés pour capturer l’agrile.

La biologiste de formation est responsable d’un projet expérimental mis sur pied il y a 4 ans par la firme GDG Environnement, grâce à la collaboration des municipalités du Québec.

Le traitement entièrement biologique consiste en l’autodissémination de l’agrile, cet insecte ravageur venu d’Asie. Les pièges à la couleur vert fluo facilement reconnaissables sont posés près de la cime des arbres, puisque c’est dans cette partie du frêne que les agriles s’installent et se reproduisent.

«Dans ce piège-ci, on peut se douter qu’il y a plusieurs insectes attrapés, car on les voit, indique-t-elle en pointant du doigt l’appât. Le nombre d’agriles peut varier d’un arbre à l’autre. À Saint-Constant, il y en a des dizaines, voire des centaines par piège. Nous les récoltons chaque semaine. On peut dire que l’infestation est bien présente ici.»

Il existe deux types de pièges, informe Marie-Ève Lajoie. Le premier ressemble à un prisme. Sa texture collante permet d’attraper les agriles et d’en recenser le nombre. Le second, sous forme d’entonnoir, élimine les insectes en les contaminant d’un champignon mortel. Une fois atteint par le champignon, les agriles meurent au bout de quelques jours.

Prolonger la durée de vie

La biologiste fait l’inventaire de chaque frêne et s’assure d’observer tous les signes témoignant la présence d’une infection par l’agrile. Elle fait le même exercice à la Base de plein air à Saint-Constant sur plus d’une trentaine de frênes.

«La collaboration des Villes nous permet d’obtenir le plus de données possible sur la présence de l’agrile au Québec. En contrepartie, nous réussissons à prolonger la durée de vie de leurs frênes ou même à la sauver», se réjouit-elle.

Des pièges similaires ont également été installés au sommet de frênes dans les parcs André-J.-Côté et Fernand-Seguin à Candiac.

Signes de l’infection d’un frêne

-La couronne manque de feuilles;

-Le tronc a des fentes;

-De petites pousses se forment dans le bas du tronc, alors que les arbres veulent généralement du soleil pour leurs branches.