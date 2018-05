Surfer la vague virtuelle avec Jeep, c’est la mode

Article par Olivier Beaulieu

Avec l’arrivée du soleil, les activités extérieures prennent un autre sens. Attendez quelques semaines encore et il sera possible de se baigner dans les lacs et de sauter à l’eau pour attraper des vagues aux Rapides de Lachine. Et si vous êtes trop poule mouillée pour sauter sur une planche de surf, vous pourrez vivre l’expérience en réalité virtuelle sur 360 degrés avec le simulateur conçu par Jeep.

En association avec la World Surf League, Jeep a conçu un récit où il est possible de suivre Jordy Smith et Malia Manuel, les champions en titre du championnat de la Ligue. L’objectif était de faire vivre à tous le sentiment que peut avoir un surfer lorsqu’il est dans le creux d’une vague et qu’il est jugé en compétition. La lunette de réalité virtuelle a donc été l’outil idéal pour faire vivre une telle expérience au commun des mortels.

Taylor Steel, coréalisateur de l’entreprise Rapid VR, voulait créer un environnement immersif qui poussait les limites de la réalité virtuelle. « On voulait montrer ce à quoi ressemble un voyage de surf et ce qu’il nous fait ressentir. Je suis excité de partager ce beau projet. C’est plutôt incroyable de savoir que ma mère peut vivre l’expérience de surfer une vague de 20 pieds! »

Les fans peuvent choisir de visiter l’île à bord du tout nouveau Jeep Wrangler ou bien d’un Jeep Renegade. Vous pouvez vous balader sur l’île d’Oahu à Hawaï, un territoire faisant un peu plus de 1 500 km carrés et comptant environ un million d’habitants. Vous vous aventurerez dans des sentiers hors route, sur des plages de sable ainsi que dans des forêts reculées. Donc, un participant peut tout aussi bien se balader à bord d’un Jeep en compagnie d’un surfeur ou d’une surfeuse exceptionnels ou bien s’aventurer sous les vagues imposantes et mondialement reconnues d’Hawaï.

Cette expérience de réalité virtuelle est disponible dans quelques rares évènements internationaux comme le championnat de fin de saison de surf par exemple. Jetez un coup d’œil à la vidéo. Elle en vaut le coup!