Suspect recherché pour voies de fait dans un commerce de Saint-Constant

La police recherche un homme ayant commis des voies de fait sur une employée du magasin Walmart à Saint-Constant, le 21 mars.

«Vers 14h45, un individu se rend dans la toilette des femmes et y agrippe la jambe d’une employée qui s’y trouvait. Celle-ci se sauve et le suspect se met à la suivre dans le commerce pour s’excuser», rapporte la Régie intermunicipale de police Roussillon, le 29 septembre.

Le suspect est un homme de race blanche, environ 35 ans, mesurant 1,72 m, mince et aux joues creuses. Il portait un manteau noir et gris foncé, une casquette noire avec logo Air Jordan, une veste carotté noire, grise et blanche, ainsi que des jeans pâle et des souliers foncés.

Quiconque croit reconnaître cette personne peut communiquer avec le sergent-détective Marc-André Demers au (450) 638-0911, poste 441. Il est aussi possible de transmettre des informations de façon confidentielle via l’organisme Échec au crime au 1 (800) 711-1800 ou en effectuant un signalement en ligne à echecaucrime.com.