Suspecte recherchée pour la fraude «artiste du change»

Crédit photo : Gracieuseté – Régie intermunicipale de police Roussillon

Une femme dans la trentaine est soupçonnée d’avoir commis une fraude de type artiste du change au Walmart de Saint-Constant, le 11 avril, vers 19h.

Selon la Sûreté du Québec, ce type de fraude consiste à dérober des billets de banque grâce à une manipulation rapide des coupures lors d’une transaction.

«Les suspects profitent de l’inattention de la personne à la caisse ou utilisent des subterfuges pour la distraire pendant qu’elle compte les billets, pour en subtiliser à son insu», informe la SQ sur son site web.

La suspecte s’est rendue à la caisse pour payer un article et a demandé à échanger 400$ en billets de 50$ et 20$. Manipulant sans cesse les coupures, elle a aussi réclamé des billets de 10$. Le commis a refusé et s’est fait enlever l’argent par la suspecte qui a continué de manipuler les billets. Un agent de sécurité a été appelé, mais la femme a quitté les lieux avant son arrivée. Après avoir fait le décompte de la caisse, l’employé a constaté qu’il manquait environ 400$, selon les informations de la Régie intermunicipale de police Roussillon.

Description

De race blanche, la suspecte mesure environ 1,68 m (5pi 5po), pèse aux alentours 66 kg (145 lb) et a les cheveux longs roux. Elle portait un manteau, une jupe, une casquette et des sandales noirs. Elle avait une sacoche de la même couleur. Elle s’exprimait en anglais.

Quiconque croit la reconnaître est invité à communiquer avec la sergente-détective Sarah Gauthier au 450 638-0911, poste 441. On peut également téléphoner en toute confidentialité à l’organisme Échec au crime au 1 800 711-1800 ou effectuer un signalement en ligne à echeaucrime.com.