Suspects recherchés pour vol et fraude à La Prairie

Crédit photo : Photo Gracieuseté – Régie intermunicipale de police Roussillon

Les policiers cherchent à identifier deux personnes en lien avec un vol de plus de 5000$ et des fraudes par carte de crédit survenus le 7 septembre à La Prairie.

D’après la Régie intermunicipale de police Roussillon, des individus auraient volé deux appareils spécialisés pour l’arpentage ainsi qu’un portefeuille dans un véhicule stationné à La Prairie.

Des transactions frauduleuses avec la carte de crédit volée ont ensuite été rapportées dans des commerces de restauration rapide et une station-service du chemin de Saint-Jean, indiquent les policiers.

Les caméras de surveillance ont permis d’obtenir des images des suspects qui ont utilisé la carte de crédit volée.

Le premier suspect est un homme de race blanche, âgé dans la vingtaine, cheveux bruns-roux. Il portait une barbe, une casquette bleue et blanche avec la palette orange, un t-shirt noir, un pantalon de camouflage, des espadrilles foncées, une montre en or et des tatouages apparents sur le côté droit du cou et sur sa main droite.

Son complice est de race noire, âgé de la vingtaine, portant les cheveux noirs et une coiffure afro. Il conduisait un véhicule gris de marque Toyota Corolla des années 2005 à 2008 environ.

Toute information concernant cet événement peut être signalée au sergent-détective Jean-François Demers par téléphone au 450 638-0911, poste 487. Par ailleurs, toute personne désirant transmettre de l’information de façon anonyme peut contacter l’organisme Échec au crime au 1 800 711-1800 ou effectuer un signalement en ligne à echecaucrime.com.

Photos fournies par la Régie intermunicipale de police Roussillon