Suspects recherchés pour vol qualifié dans un dépanneur

Crédit photo : Gracieuseté

Deux suspects ayant commis un vol qualifié dans un dépanneur Couche-Tard à Saint-Constant, le 25 mars, sont recherchés par la police.

Vers 5h50, deux hommes masqués sont entrés à l’intérieur du commerce, un armé d’un marteau, l’autre d’un pied de biche, et ont demandé le contenu du tiroir-caisse à l’employé sur place.

Le communiqué émis par la police ne précise pas le montant dérobé. En plus de l’argent, ils ont également volé des cigarettes et des billets de loterie.

«Ils ont pris la fuite à bord d’une Honda Civic 4 portes grise, d’une année inconnue, dont le feu de position arrière droit est brisé. L’employé n’a pas été blessé», indique la Régie intermunicipale de police Roussillon.

Les deux suspects sont de race blanche, âgés d’environ 20 ans et s’expriment en français. Le premier a les cheveux et yeux foncés. Il mesure environ 1,60 m. Au moment de l’événement, il portait un chandail à capuchon de couleur noir avec des motifs blancs (sur le capuchon) et des jeans. Il cachait son visage avec un foulard gris.

Son acolyte mesure environ 1,78 m. Il portait un chandail à capuchon noir et des jeans. Il cachait son visage avec un foulard noir.

Toute information concernant cet événement peut être signalée au sergent-détective de la Régie intermunicipale de police Roussillon Yannick Morin au 450 638-0911, poste 425. Il est aussi possible de transmettre des informations de façon anonyme via l’organisme Échec au crime au 1 800 711-1800 ou en effectuant un signalement en ligne à echecaucrime.com.