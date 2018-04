Les T4 de milliers d’employés du CISSSMO envoyés par erreur à des collègues

Crédit photo : Photo: Le Soleil de Châteauguay - Archives

Les feuillets fiscaux (T4) d’environ 3000 employés du Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie Ouest (CISSSMO) se sont malencontreusement retrouvés entre les mains de six de leurs collègues. Des mesures ont été déployées après coup pour protéger les données personnelles des employés touchés, assure l’employeur.

L’erreur, d’origine humaine, s’est produite le 23 février dans les bureaux du CISSS de la Montérégie-Centre, qui gère les données relatives aux paies de l’ensemble des employés des différents CISSS de la Montérégie.

Six employés avaient demandé qu’on leur achemine leur T4 par courriel, ce qui a été fait. Sauf que le fichier envoyé contenait les T4 de l’ensemble des employés du secteur Jardins-Roussillon (Châteauguay-La Prairie) du CISSSMO.

«Dès qu’on s’est rendu compte de l’erreur, c’est-à-dire dans les minutes qui ont suivi, les six personnes ont été contactées. Elles ont toutes accepté et confirmé avoir supprimé le message en question, indique Martine Lesage, directrice des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques au CISSS de la Montérégie-Centre. Elles ont également signé, dans les heures suivantes, une entente de confidentialité dans laquelle elles s’engagent à ne pas utiliser les données personnelles auxquelles elles ont eu accès.»

À titre préventif, l’organisme a également avisé la Commission d’accès à l’information du Québec.

«Comme employeur, on avait un souci de transparence par rapport à l’événement, mais on souhaitait également que les quelque 3000 personnes touchées restent vigilantes et qu’elles puissent prendre les mesures nécessaires pour minimiser les risques associés à la perte ou au vol de renseignements personnels», explique Mme Lesage.

Celle-ci ajoute qu’une lettre a d’ailleurs été envoyée par la poste à tous les employés concernés pour leur expliquer la situation.

«C’est une erreur malheureuse, et on s’en excuse. Mais on a tout de suite mis en place une série de mesures pour protéger les données personnelles des employés, mais aussi pour resserrer nos règles afin que ça ne se reproduise plus.» -Martine Lesage, directrice des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques au CISSS de la Montérégie-Centre

Employé inquiet

Un employé qui a reçu la lettre le 13 avril a contacté Gravité Média pour témoigner de son mécontentement.

«Je comprends que c’est une erreur qui provient de la comptabilité. Cependant, je trouve dommage que mes renseignements personnels aient été envoyés de cette façon. C’est vraiment de l’inattention. Je ne dis pas que les gens qui ont reçu le courriel en profiteront, mais désormais, ils ont tous les renseignements personnels de tous les employés. Que ce soit les numéros d’assurance sociale, les cotisations aux fonds de pension et même les revenus annuels. C’est particulier», réagit l’employé, qui souhaite garder l’anonymat.

Resserrement des règles

Afin d’éviter qu’une telle situation se reproduise, le CISSS de la Montérégie-Centre a décidé que dorénavant tous les documents qui comportent des données confidentielles, comme le numéro d’assurance sociale, seront envoyés par la poste traditionnelle uniquement.

«Il s’agit d’une nouvelle politique régionale», précise Mme Lesage.

Le CISSS de la Montérégie-Centre gère les dossiers de quelque 33 000 employés du domaine de la santé sur le territoire de la Montérégie.