Les tablettes sont vides chez Provigo à Delson

Crédit photo : Gracieuseté

La fermeture officielle du marché Provigo à Delson est prévue demain (le jeudi 19 juillet), mais on ne peut déjà plus y faire son épicerie, puisque les tablettes sont vides.

«Il reste seulement environ 10 bouteilles de vin et un panier de gugusses à l’entrée, a constaté un lecteur le 17 juillet. Il n’y a plus de caisses et tout le magasin est inaccessible en raison de rubans jaunes.»

La Plaza Delson comptait une épicerie depuis 35 ans à cet endroit. Au départ, c’était un marché d’alimentation Steinberg.

En décembre, la direction de Provigo a expliqué sa décision de fermer par la concurrence et la faible rentabilité du magasin.

Selon le maire de Delson Christian Ouellette, environ 80 emplois ont été perdus. Il a promis de tout faire pour ramener une épicerie à cet endroit. Le Reflet a communiqué avec la Ville pour savoir s’il y a des développements dans ce dossier. Nous sommes en attente d’une réponse.

Plus de détails à venir.