Tarif réduit sur l’inscription de la Course des 7

La Ville de Sainte-Catherine invite les sportifs de tous âges et niveaux à la 5e édition de la Course des 7, les 9 et 10 juin.

Cette année, des défis jeunesse s’ajouteront aux défis professionnels chronométrés de 3 à 21 km. Une course à six obstacles, dont un avec de la mousse, et une course bouts de chou au parcours animé se dérouleront le samedi 9 juin durant les festivités de Ma Ville en fête. Les jeunes participants et leurs parents pourront profiter également des spectacles, des activités et des jeux gratuits de cette fête annuelle. Le tarif réduit pour les inscriptions hâtives sera offert jusqu’au 8 avril. L’inscription se fait en ligne sur le site web de la Ville de Sainte-Catherine, par téléphone au 450 632-0590, poste 5210, ou en personne au centre municipal Aimé-Guérin. (Source : Ville de Sainte-Catherine)