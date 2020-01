Temps doux, nuageux et pluvieux pour les prochains jours

Les températures oscilleront entre 0 et 4 degrés Celsius au cours des trois prochains jours dans la région, selon Environnement Canada.

Les prévisions indiquent que le mercredi 1er janvier, une faible neige intermittente tombera et le mercure sera à zéro. Le 2 janvier, les probabilités affichent 60 % d’averses de neige et de pluie avec une température maximale de 4 degrés. Le vendredi 3 janvier, de la pluie intermittente et une température de 3 degrés sont prévues.

En ce mardi 31 décembre, la chaussée de l’autoroute 30 et des artères dans la région est partiellement enneigée et la visibilité est qualifiée de bonne, selon les informations de Transports Québec.

Il est possible de s’informer des conditions routières avant de se déplacer en consultant le site quebec511.info.