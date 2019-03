Tesla augmentera ses prix, mais coupera le temps de recharge de moitié

Article par Guillaume Rivard

Après avoir fait encore des vagues le mois dernier en annonçant la fermeture de la plupart de ses magasins dans le monde pour se concentrer sur la vente en ligne et refiler les économies aux clients, Tesla vient de faire volte-face et a décidé de garder ouverts un bien plus grand nombre d’emplacements que ce qui était prévu.

La compagnie dit avoir évalué de près la totalité de ses magasins au cours des deux dernières semaines et elle poursuivra son évaluation dans les mois à venir. Pourquoi ne pas l’avoir fait en premier lieu? Sans doute qu’Elon Musk est le seul à pouvoir répondre à cette question.

La mauvaise nouvelle pour les clients est que les économies anticipées par Tesla seront réduites de moitié et, par conséquent, le prix des véhicules augmentera d’environ 3% en moyenne à l’échelle mondiale.

Notons que la nouvelle version de base de la Model 3, qui débute à 47 600 $ au Canada, ne sera pas touchée. Par contre, ses versions plus dispendieuses ainsi que celles des Model S et Model X coûteront plus cher.

Sur son site, Tesla écrit que les prix actuels resteront en vigueur jusqu’au 18 mars. D’autre part, aucun changement ne sera apporté à la politique de retour de 7 jours ou 1 600 kilomètres.

Nouvelles bornes Supercharger V3

Parce que le temps, c’est aussi de l’argent, et que les propriétaires ne veulent pas le perdre à recharger leur véhicule électrique, Tesla a récemment annoncé la troisième génération (V3) de son réseau Supercharger.

Il s’agit d’une toute nouvelle architecture de bornes avec un taux de recharge allant jusqu’à 250 kilowatts par véhicule. Ainsi, une Model 3 à longue autonomie fonctionnant à pleine efficacité pourrait récupérer jusqu’à 120 kilomètres d’autonomie en seulement cinq minutes.

Mais ce n’est pas tout : les bornes Supercharger V3 seront conçues pour qu’on puisse recharger le véhicule au maximum de la capacité de la batterie sans devoir partager le courant avec le véhicule dans la borne d’à côté.

Selon Tesla, en combinant le taux de recharge plus élevé, la pleine allocation du courant aux véhicules dans les emplacements de bornes Supercharger et une nouvelle fonctionnalité qui réchauffe automatiquement la batterie avant d’arriver à une station pour qu’elle soit à une température idéale de recharge, les propriétaires pourront en général débrancher leur véhicule après 15 minutes, soit la moitié du temps qu’ils passent actuellement lors d’un arrêt à une borne.

Le premier site d’essai public de V3 a été inauguré la semaine dernière en Californie pour les propriétaires de Model 3. La technologie se répandra ensuite à tous via une mise à jour de logiciel. Les véritables bornes V3 commenceront à s’implanter à travers l’Amérique du Nord ce printemps et cet été, puis en Europe et dans la région Asie-Pacifique.

Comme si ce n’était pas assez, Tesla s’apprête aussi à dévoiler un nouveau VUS compact jeudi soir. L’équipe du Guide de l’auto suivra ça de près pour vous donner tous les détails!