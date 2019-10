Tesla bat son record de livraisons au troisième trimestre

Article par Guillaume Rivard

Comme tous les autres constructeurs automobiles, Tesla a publié cette semaine ses plus récents chiffres de ventes et, bien qu’elle n’ait pas atteint l’objectif de 100 000 voitures souhaité par son PDG Elon Musk, la compagnie a quand même battu son propre record.

Plus précisément, pour les mois de juillet, d’août et de septembre 2019, Tesla a produit 96 155 unités et en a livré environ 97 000 à la grandeur de la planète.

Sa berline d’entrée de gamme Model 3 représente à elle seule 82% de ces totaux.

Les précédents sommets avaient été atteints lors du deuxième trimestre de cette année, soit 87 048 véhicules produits et environ 95 200 livrés.

« De plus, nous avons établi un record de commandes au troisième trimestre et nous entamons le quatrième avec une augmentation dans notre carnet de commandes », écrit Tesla dans un communiqué.

La demande des consommateurs ne semble pas être un problème, mais la production et la logistique continuent de ralentir la performance de Tesla. L’entreprise entend optimiser sa capacité à l’usine de Fremont, en Californie, pour accélérer les livraisons. Quant à la nouvelle usine de production de Model 3 à Shanghai, en Chine, elle sera pleinement opérationnelle dans les prochaines semaines.

Electrek rapporte par ailleurs que le titre de Tesla à la bourse a connu une baisse allant jusqu’à 5% à la suite de l’annonce.