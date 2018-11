Tesla confirme la mise en production du Model Y Concept

Article par Olivier Beaulieu

Dans le cadre d’un appel téléphonique où Tesla dévoile et explique les résultats financiers obtenus au 3e trimestre, l’exubérant milliardaire Elon Musk a confirmé que son entreprise Tesla avait approuvé la mise en production d’un certain Model Y Concept qui viendrait éventuellement s’ajouter à son catalogue.

Tandis que Tesla annonce son premier bénéfice comptable depuis deux ans, un moment historique pour le constructeur californien, on annonce le lancement d’un nouveau projet, afin de surfer sur la vague encore quelques jours. Alors à quoi peut-on s’attendre avec le prototype du Model Y? Personne ne le sait vraiment. Pour l’instant, plusieurs rumeurs circulent à l’effet qu’il serait question d’un petit utilitaire qui se positionnerait entre la Model 3 et la Model S, soit aux alentours de 45 000 $ US et qui serait monté sur la plate-forme de la Model 3. On sait en revanche que selon les plans de Tesla, le Y Concept sera fort probablement dévoilé en mars prochain et commercialisé au premier trimestre de 2020.

Si les rumeurs avancées par le site américain de voitures électriques Inside EV se concrétisent et que l’on parle réellement d’une voiture « du peuple », Tesla sera encore une fois sur la sellette. Souvenons-nous que la Model 3 devait en réalité être une voiture accessible d’entrée de gamme. Pourtant, certaines déclinaisons lourdement équipées se détaillent au-delà de 100 000$!

Par ailleurs, le manufacturier étatsunien doit bientôt révéler où il en est avec son projet de camionnette entièrement électrique. À suivre…