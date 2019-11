Tesla Cybertruck vs Rivian R1T : comparons les chiffres

Article par Guillaume Rivard

Une nouvelle semaine débute, mais on n’en a pas encore fini avec le Tesla Cybertruck – loin de là.

Quoique vous pensiez du look de cette toute nouvelle camionnette électrique, vous devez reconnaître que ses caractéristiques et ses capacités sont très impressionnantes. Cela dit, la production ne débutera pas avant la fin de 2021 et bien des choses pourraient changer d’ici là.

D’ailleurs, Ford aura lancé son F-150 électrique et on vient d’avoir la confirmation que la camionnette électrique de General Motors arrivera elle aussi sur le marché à l’automne 2021. Encore trop peu de détails sont connus sur ces deux modèles, ce qui laisse place à beaucoup de spéculation.

Il y en a un autre dont les chiffres ont pas mal tous été dévoilés : le Rivian R1T. C’est lui qu’on retrouve en couverture du Guide de l’auto 2020 et, tout comme le Cybertruck, il promet de changer complètement la donne dans le segment des camionnettes.

Voici donc un petit comparatif entre les camions électriques de Tesla et Rivian…

Dimensions

Ces deux modèles se placent dans la catégorie des camionnettes pleines grandeur. Le Cybertruck est toutefois légèrement plus volumineux avec une longueur de 5,9 mètres, une largeur de 2 mètres et une hauteur de 1,98 mètre. Le R1T mesure 5,5 x 2 x 1,8 mètres.

Pour la conduite hors route, l’un comme l’autre possède une suspension pneumatique ajustable permettant de varier la garde au sol. Leurs angles d’attaque et de départ sont intéressants aussi : 35 et 28 degrés dans le cas du Cybertruck comparativement à 34 et 30 degrés pour le R1T.

Performance

La puissance du Cybertruck n’a pas encore été spécifiée, mais on sait que sa version à trois moteurs électriques peut foncer de 0 à 60 mi/h (96 km/h) en 2,9 secondes seulement. Le R1T, lui, développe jusqu’à 750 chevaux et un couple de 829 livres-pied grâce à quatre moteurs électriques. Il met un dixième de seconde de plus pour compléter le même sprint.

Autonomie

Chacune de ces camionnettes électriques propose trois configurations différentes. Celle de Tesla pourra franchir environ 400, 480 ou 800 kilomètres avec un plein d’électrons. Le modèle de Rivian réplique avec des batteries de 105, 135 et 180 kWh, la dernière procurant une autonomie maximale d’environ 640 kilomètres.

Charge utile et remorquage

Pour convaincre les acheteurs de camionnettes ordinaires, le Cybertruck et le R1T se devaient absolument d’être à la hauteur en termes de capacités de travail. Le premier peut transporter un maximum de 3 500 livres dans sa caisse et remorquer jusqu’à 14 000 livres, ce qui serait pour le moment des sommets dans la catégorie. Le second revendique une charge utile de 1 760 livres et une capacité de remorquage atteignant 11 000 livres.

Prix

La supériorité du Tesla Cybertruck se confirme avec un prix de base de seulement 39 900 $ américains. Sa version la plus performante se vendra quant à elle pour 69 900 $… à peine 900 $ de plus que le moins cher des Rivian R1T. Ce dernier sera toutefois commercialisé dès l’an prochain, soit bien avant son rival californien (qui a quand même déjà près de 150 000 réservations). Dans les deux cas, les prix pour le Canada restent à préciser.