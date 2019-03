Tesla dévoilera un nouveau modèle très bientôt

Article par Frédéric Mercier

Quelques jours après avoir annoncé l’entrée en production de la Model 3 de base, Elon Musk a confirmé le dévoilement prochain d’un nouveau VUS chez Tesla.

Fidèle à ses habitudes, le PDG du constructeur américain en a fait l’annonce sur Twitter, précisant que le dévoilement officiel sera réalisé le 14 mars prochain à Los Angeles.

Quelques secondes plus tard, Musk a ajouté que le nouveau véhicule, baptisé le Model Y, sera un VUS au gabarit environ 10% plus gros que celui de la Model 3. Le prix sera donc à peu près 10% plus élevé que le modèle d’entrée de gamme du constructeur, dont le PDSF est établi à 47 600 $ au Canada.

Model Y, being an SUV, is about 10% bigger than Model 3, so will cost about 10% more & have slightly less range for same battery

