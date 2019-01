Tesla élimine la version de base 75D de ses Model S et Model X

Article par Sylvain Raymond

Si vous avez visité le site de Tesla cette semaine, vous aurez sans doute remarqué que la variante 75D des Model S et Model X n’est plus offerte. C’est effectivement ce qu’a annoncé Elon Musk dans un récent gazouillis.

Starting on Monday, Tesla will no longer be taking orders for the 75 kWh version of the Model S & X. If you’d like that version, please order by Sunday night at https://t.co/46TXqRJ3C1

— Elon Musk (@elonmusk) 9 janvier 2019