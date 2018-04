Tesla et Elon Musk répondent aux craintes : ils seront rentables et vite

Article par Olivier Beaulieu

Depuis ses débuts, le constructeur californien essuie de nombreuses critiques des investisseurs et des médias internationaux. Retards de production, problèmes de fiabilité, voitures trop dispendieuses, dettes monstres et j’en passe! Une fois de plus, Tesla et son propriétaire Elon Musk font la une des quotidiens alors que Musk répond au journal britannique The Economist par un tweet qui ne laisse place à aucune interprétation!

The Economist used to be boring, but smart with a wicked dry wit. Now it’s just boring (sigh). Tesla will be profitable & cash flow+ in Q3 & Q4, so obv no need to raise money. — Elon Musk (@elonmusk) April 13, 2018

Dans le cadre de la publication d’un article par le quotidien britannique The Economist, on pouvait lire que, encore une fois, tout porte à croire que Tesla va devoir demander l’aide de ses créanciers au cours de l’année financière en cours. Sans perdre de temps, le PDG de l’entreprise, Elon Musk, a affirmé que le constructeur sera rentable et aura un bon fonds de roulement dès le prochain trimestre. Dans un gazouillis répondant au quotidien, Musk dit : « The Economist used to be boring, but smart with a wicked dry wit. Now it’s just boring (sigh). Tesla will be profitable & cash flow+ in Q3 & Q4, so obv no need to raise money ». Pour les lecteurs qui maîtrisent moins bien la langue de Shakespeare, Musk affirme de manière nonchalante que Tesla sera rentable et demeure une compagnie intéressante, contrairement au quotidien économique.

Cet article apparaît peu de temps après que le PDG a publié un gazouillis de lui, ivre sur une voiture, où on pouvait y lire « Nous sommes désolés d’apprendre que Tesla est complètement et totalement en faillite ». C’était en fait un poisson d’avril! La blague s’est cependant retournée contre Musk, car la compagnie a malheureusement un taux d’endettement très élevé. Plusieurs investisseurs n’ont guère apprécié, et le titre a chuté.

Mais pourquoi Tesla essuie-t-elle tant de tirs groupés, tant de la part des investisseurs que des acteurs du milieu? Selon Bob Lutz, un personnage bien connu dans le monde de l’automobile, leur modèle d’affaires n’a rien de conventionnel. Il est basé sur du rêve, de la spéculation. N’empêche, Musk a sans contredit bousculé le marché très conservateur de l’automobile en les motivant à investir dans l’électrique. Les consommateurs n’ont jamais eu autant de choix qu’aujourd’hui. Alors peu importe ce que le futur réserve à Tesla, la compagnie aura assurément laissé sa marque!