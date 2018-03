Tesla Model 3 2018, 64 100 $ pour les premiers acheteurs canadiens

Article par Sylvain Raymond

Tesla dévoile les prix de la Model 3 pour le Canada – Il y a deux ans, Tesla a promis de révolutionner le marché de la voiture électrique en commercialisant un modèle beaucoup plus abordable et destiné à la masse, la Model 3. Le prix cible se situait dans les 35 000 $ US, ce qui semblait très intéressant à première vue. Les acheteurs ont été nombreux à laisser un dépôt de 1 000 $ afin de s’assurer d’être parmi les premiers à recevoir leur exemplaire. C’était un record de précommande, du jamais vu.

Deux ans plus tard, les premiers acheteurs canadiens ont finalement été contactés et ont reçu les informations concernant les prix. Comme ce fut le cas avec le Model X, le VUS 100% électrique du constructeur, on a décidé d’employer la même stratégie que dans le cas du Model X, soit offrir uniquement la version haut de gamme initialement. Pour profiter de votre Tesla Model 3 d’ici quatre à six semaines, il faudra débourser le prix de base de 45 600 $, auquel on ajoute 11 900 $ pour l’ensemble Long Range Battery dont l’autonomie est de 499 km. Il faut aussi ajouter l’ensemble Premium (6 600 $), ce qui porte à 64 100 $ le prix des premiers exemplaires canadiens. La seule couleur offerte pour l’habitacle sera initialement le noir.

Prix de base : 45 600 $

Long Range Battery : 11 900 $

Ensemble Premium : 6 600 $

TOTAL : 64 100 $

Les Tesla Model 3 équipée d’un rouage intégral « Dual Motor All Wheel Drive » devrait être commercialisée un peu plus tard cette année, et il faudra attendre à 2019 afin d’être en mesure de vous procurer une version de base vendue au prix de 45 600 $, cette dernière disposant d’une autonomie de 354 kilomètres.

L’ensemble Premium, qui comprend notamment des sièges électriques et chauffants, un système audio haut de gamme, des vitres teintées, des phares antibrouillard et une console centrale offrant un rangement pour deux téléphones intelligents, sera aussi disponible en option sur la déclinaison de base.

L’équipement de série des livrées de base comprend notamment des sièges en tissu, un écran tactile de 15 pouces, un climatiseur bizone et une console centrale ouverte comprenant deux ports USB.

Vous pourrez également opter pour un système Autopilot plus évolué, offert à 6 600 $ et même une future conduite autonome (4 000 $).

Tesla vous offre un financement, 743 $ par mois pendant 96 mois (8 ans) avec une mise au comptant de 5 000 $, à un taux de 4,25%.