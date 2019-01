Tesla Model 3 : huitième voiture la plus vendue au Canada en 2018

Article par Michel Deslauriers

Malgré la très faible part de marché des véhicules électriques au Canada et aux États-Unis, et malgré les problèmes survenus durant le démarrage de l’assemblage en usine, Tesla a accompli une étape importante que plusieurs estimaient impossible à réaliser.

La berline Model 3, la première voiture électrique « abordable » de la marque, a terminé l’année 2018 en huitième place au palmarès des ventes au Canada avec 14 750 unités vendues. Aux États-Unis, la Model 3 s’est classée onzième avec 138 000 unités écoulées en 2018, ce qui est tout aussi remarquable.

Au Canada, la berline de Tesla s’est vendue davantage que bon nombre de voitures populaires, dont la Toyota Camry, la Kia Forte, la Honda Accord et la Nissan Sentra, entre autres. De plus, elle était à quelques centaines d’unités de passer devant la Volkswagen Jetta pour terminer en septième place.

Ce qui est encore plus étonnant, c’est que les premières unités livrées de la Tesla Model 3 2018 étaient les versions les plus dispendieuses, bien que la majorité de celles-ci ait trouvé preneur dans les provinces qui offraient des rabais à l’achat ou à la location de véhicules verts, tels que le Québec (jusqu’à 8 000 $), la Colombie-Britannique (jusqu’à 5 000 $ avant taxes) et en Ontario (jusqu’à 14 000 $ avant l’abandon en 2018 du programme incitatif).

La Model 3 se détaille à partir de 45 400 $ avant les frais de transport et de préparation pour une version de base à propulsion, offrant une autonomie maximale de 425 kilomètres et un temps de 0 à 100 km/h de 5,9 secondes. La variante à deux moteurs et à rouage intégral débute à 54 700 $ et propose une autonomie maximale de 499 km ainsi qu’un temps 0-100 km/h de 4,8 secondes. Enfin, l’ensemble Performance fait grimper le prix à 70 100 $ et permet à la voiture d’accélérer de 0 à 100 km/h en 3,5 secondes.