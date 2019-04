Tesla Model S et X : maintenant plus d’autonomie

Article par Guillaume Rivard

Tesla vient d’annoncer d’importantes améliorations à la berline Model S et au grand multisegment Model X afin de mieux résister aux attaques des concurrents actuels et surtout de ceux à venir.

Tout d’abord, les versions Longue autonomie de ces deux véhicules utiliseront désormais un nouveau système d’entraînement qui accroît leur autonomie de plus de 10%, pour un total respectif de 600 kilomètres (un nouveau record pour les véhicules de série) et de 525 kilomètres. La technologie comprend un moteur synchrone à aimant permanent optimisé, des circuits électroniques en carbure de silicium ainsi que des systèmes de lubrification, de refroidissement et de roulement améliorés. Notons que la capacité de la batterie demeure à 100 kWh.

De plus, les Model S et Model X seront capables de supporter une alimentation de 200 kilowatts avec les nouvelles bornes Supercharger V3 de Tesla et de 145 kilowatts avec les bornes Supercharger V2, réduisant ainsi leur temps de recharge de moitié.

Un autre changement important annoncé par Tesla est le système d’amortissement entièrement adaptatif pour la suspension pneumatique. Attendez-vous à un roulement encore plus doux sur l’autoroute et à une plus grande agilité en conduite sportive. Le logiciel de la suspension emploie un modèle prédictif pour anticiper les ajustements à faire au niveau de l’amortissement d’après les conditions de la route, la vitesse du véhicule et les commandes du conducteur.

À cela s’ajoutent de nouveaux roulements de roues et de nouveaux designs de pneus pour certaines versions dans le but de rehausser la dynamique de conduite.

Dernier point mais non le moindre, Tesla ramène la version Autonomie standard au prix plus abordable, ce qui signifie que la Model S (460 km) et le Model X (400 km) débutent maintenant à 105 600 $ et 112 300 $ au Canada, respectivement. D’un autre côté, tous les clients actuels qui désirent acheter une nouvelle Model S ou un nouveau Model X en version Performance obtiendront sans frais l’ajout du Mode Démesuré, qui coûte normalement 27 000 $ et procure des accélérations 20% plus rapides. Pour combien de temps? Tesla ne l’a pas précisé, mais vous feriez peut-être mieux de vous dépêcher avant qu’Elon Musk change d’idée.

Ces diverses améliorations seront incluses à la production dès cette semaine et les commandes peuvent se faire à partir d’aujourd’hui sur le site de Tesla.