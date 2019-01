Tesla obtient le feu vert pour vendre sa Model 3 en Europe

Article par Olivier Beaulieu

Au terme du trimestre dernier, la tête d’affiche et dirigeant de Tesla Elon Musk annonçait aux investisseurs que les prochains mois allaient être houleux. Avec la mise en marché de sa Model 3 en Amérique et de ses problèmes d’assemblage, les derniers temps ont sans doute été difficiles pour le constructeur californien. Mais réjouissons-nous : Tesla a eu le feu vert pour commercialiser son dernier modèle sur le Vieux Continent!

Dans la lettre partagée aux investisseurs au terme du troisième trimestre de l’année précédente, on y lit que le marché des berlines en Europe est plus de deux fois supérieur à celui des États-Unis. Et l’an dernier, la Tesla Model 3 devenait la voiture de luxe la plus vendue aux États-Unis, devançant du coup des modèles bien établis tels que l’Audi Q5 et la Série 3 de BMW. Autrement dit, le marché européen risque d’être touché drôlement fort par l’arrivée de cette petite sportive électrique américaine où des géants tels que le groupe Volkswagen, BMW et Mercedes-Benz trônent depuis des décennies.

À ce propos, l’analyste Arndt Ellinghorst de l’entreprise Evercore ISI Research a appris dans le cadre d’une entrevue avec Jim Lentz, le grand chef de Toyota Amérique du Nord, que Tesla menaçait également de toucher les ventes de la Prius, une voiture qui ne se compare habituellement pas avec les véhicules du catalogue Tesla. Verrons-nous le même phénomène se produire en Europe?

Tout comme le manufacturier l’a fait au Canada et aux États-Unis, on commencera par rendre disponibles dès février 2019 les véhicules équipés d’une batterie de grande capacité pour ensuite introduire les autres déclinaisons disposant d’une plus petite batterie. Entre temps, les manufacturiers automobiles européens hâtent le pas et tentent d’offrir une réplique digne de ce nom à Tesla. Mercedes-Benz offre le EQC, Audi le e-tron quattro, Jaguar le I-PACE et BMW la série i. Comme l’a si bien dit M. Musk, les prochains mois seront certainement houleux!