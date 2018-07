Tesla ouvrira une usine Gigafactory en Chine

Article par Olivier Beaulieu

Plus tôt cette semaine, Tesla a annoncé l’implantation d’une usine spectaculaire capable de produire plus de 500 000 voitures chaque année. L’endroit sera également l’hôte d’un important département de recherche et de développement et on indique qu’il servira de point de vente pour le constructeur. Mais c’est pour quand, tout ça?

La construction de cette usine doit s’amorcer au début de l’année prochaine. Un porte-parole du manufacturier affirme qu’ « il faudra environ deux ans pour démarrer la production des voitures et entre deux et trois ans supplémentaires pour atteindre la production annuelle de 500 000 véhicules à destination des clients chinois ».

Elle serait l’un des premiers établissements de manufacturier automobile à avoir la permission de la Chine de s’implanter au pays. Auparavant, le gouvernement forçait les constructeurs à s’établir dans une formule de partenariat 50-50 avec une entreprise locale ce qui devenait parfois lourd à administrer. Mais dans le but d’encourager la construction et la vente de voitures électriques au pays, le gouvernement a modifié ses règles. Peu après, Tesla a enregistré une compagnie en Chine et maintenant, on annonce l’implantation d’une giga-usine.

Cette nouvelle tombe quelques jours à peine après l’annonce de l’implantation des tarifs douaniers de 20% imposés par les États-Unis sur certains produits ciblés en provenance ou en direction de divers ennemis commerciaux. Il s’agit là du début d’une guerre commerciale qui sera probablement longue et complexe. Disons seulement que Tesla évite les ennuis!

Cette usine, qui sera construite à Lingang tout près de Shanghai, porte déjà le surnom de Gigafactory 3. On prévoit qu’il sera question du plus gros investissement étranger au pays dans le secteur manufacturier, surpassant également le projet estimé à 5,5 milliards du Walt Disney Resort à Shanghai.

Reste à voir si l’échéancier de Tesla sera respecté. Cela dit, si son projet se concrétise et que la production débute sans trop d’embûches, le constructeur réussira à se démarquer dans un contexte de guerre commerciale mondiale.