Tesla parle d’un potentiel Model Y

Article par William Clavey

Il y a quelques semaines, Elon Musk a annoncé lors d’une téléconférence qu’un tout nouveau véhicule multisegment, le Model Y, serait bientôt commercialisé par Tesla. Évidemment, Musk, étant le milliardaire excentrique qu’il est, a déclaré que ce nouveau véhicule serait lancé d’ici les deux prochaines années, chose difficile à croire considérant que son usine actuelle à Fremont, en Californie, opère à plein rendement dans le but d’enfin produire la quantité de Model 3 promise.

Une belle vidéo

Bien que tout semble encore tiré de la langue de bois, Tesla a tout de même dévoilé un petit avant-goût de son prochain véhicule secret dans sa plus récente vidéo corporative, qui met de l’avant ses progrès technologiques actuels et futurs. La vidéo, bien d’apparence confiante et honnêtement, très cool, soulève cependant des doutes. Le prototype en question, qui se montre à moitié camouflé, semble plutôt être une voiture et non un VUS. Vous pouvez l’apercevoir à 0:16 seconde dans la vidéo ici-bas.

Certes, l’arrivée d’un second VUS dans la gamme des produits Tesla n’est que logique dans notre industrie actuelle. La Model 3, une berline compacte, partagerait sa plate-forme afin de concevoir un utilitaire du même gabarit, qui, rappelons-le, est l’un des plus lucratifs à l’heure actuelle. Toutefois, de là a le promettre d’ici deux ans est audacieux, surtout que Tesla éprouve toujours de la difficulté à assembler la Model 3 afin de suffire à la demande.

Le véhicule de la vidéo pourrait-il plutôt être une nouvelle Model S? Ce serait plus logique…

De notre bord, nous n’avons pas plus de détails au sujet de cette mystérieuse nouvelle bagnole Tesla, et même si l’on tentait de communiquer avec le constructeur pour obtenir de plus amples détails, on ne s’attend pas à recevoir une réponse rapide, car Tesla n’a pas une réputation de convivialité lorsque vient temps d’interagir avec les médias. Entre-temps, Elon Musk continue d’épater la galerie, sans oublier ses nombreux fans, avec ses idées folles et son arrogance étrangement charismatique. Reste à voir, une fois de plus, si Tesla pourra livrer la marchandise.