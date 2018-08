Tesla vend des planches de surf dans un temps record!

Article par Olivier Beaulieu

Tesla ne fait pas les choses comme les autres et à bien des égards, cette affirmation est ce qui fait de Tesla une compagnie unique innovante qui connaît une grande croissance. Récemment, dans l’optique de promouvoir la marque, son fondateur Elon Musk a pris la décision de mettre en vente une édition très limitée d’une planche de surf à l’effigie de Tesla pour la somme de 1 500 $.

Effectivement, 200 planches ont été mises en ligne puis rapidement vendues. L’objectif, s’il en est un, est de promouvoir la marque en mettant de l’avant le caractère pratique de ses véhicules. Effectivement, Tesla affirme que les planches de surf peuvent être transportées tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de chacun des modèles construits par la marque.

L’ensemble de l’inventaire a été vendu en seulement quelques heures, mais rassurez-vous, il est maintenant possible de se procurer cet outil promotionnel sur eBay pour un prix variant entre 2 000 $ et 5 000 $. N’allez cependant pas croire que l’item peut être récupéré immédiatement! On prévoit un délai de livraison pouvant aller jusqu’à 10 semaines! À moins d’être équipé d’un ensemble isolant résistant à l’eau, il faudra attendre l’été prochain ou s’exporter si on veut tester cette planche.

La planche est fabriquée de fibre de carbone et elle est peinte de rouge ou de noir, les mêmes couleurs que l’on retrouve dans le catalogue de voitures du constructeur. L’équipe de design du manufacturier a fait équipe avec le fabricant de planches Lost Surfboards et le concepteur bien connu Matt Biolos. Bon surf!