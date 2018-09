Tesla veut simplifier sa production et retire deux couleurs pour la Model 3

Article par Sylvain Raymond

Le célèbre PDG de Tesla, Elon Musk, a annoncé plus tôt cette semaine dans un tweet qu’afin de simplifier le processus de production de sa Tesla Model 3, deux des sept couleurs disponibles, soit Obsidienne et Argent métallisé, seront retirées de la palette offerte. Elles demeureront toutefois offertes en commande spéciale, moyennant un prix de vente supérieur. Ce n’est pas rare d’adopter cette stratégie chez les constructeurs, surtout chez les modèles de luxe. C’est toutefois plus rare de le faire en cours de production. Les couleurs au catalogue seront dorénavant les Noir uni, Gris nuit métallisé, Bleu outremer métallisé, Blanc nacré multicouche et Blanc multicouche.

Moving 2 of 7 Tesla colors off menu on Wednesday to simplify manufacturing. Obsidian Black & Metallic Silver will still be available as special request, but at higher price.

— Elon Musk (@elonmusk) 11 septembre 2018