Test d’alerte sur les appareils mobiles, les télés et les radios le 28 novembre

Crédit photo : Pixabay

Dans l’après-midi du 28 novembre, aura lieu à 14h55 au Québec des tests du Système d’alerte d’urgence du Canada, En Alerte. Pour le reste du pays cet essai se déroulera à 13h55.

Le message de test sera distribué à la télévision, à la radio et sur les appareils sans fil compatibles. Veuillez noter que ce ne sont pas tous les appareils sans fil qui recevront le message de test.

Pour vérifier la compatibilité de votre appareil, vous pouvez consulter le site Internet du système En Alerte ici. Nous vous recommandons de contacter votre fournisseur de services sans fil pour toute question spécifique en lien avec la compatibilité de votre appareil à recevoir les alertes publiques.

Votre fournisseur de services sans fil est le mieux positionné pour répondre aux questions de compatibilité des téléphones cellulaires.

En Alerte est le système d’alerte d’urgence du Canada. En Alerte diffuse à la population canadienne des alertes importantes et susceptibles de sauver des vies par l’entremise de la télévision, de la radio et des appareils sans fil compatibles connectés à un réseau LTE.

Le système En Alerte a été mis au point avec de nombreux partenaires, notamment des responsables fédéraux, provinciaux et territoriaux de la gestion des urgences, Environnement et Changement climatique Canada, Pelmorex, l’industrie de la télé et radiodiffusion et les fournisseurs de services sans fil. Ensemble, ces partenaires veillent à ce que les Canadiens reçoivent des alertes sans délai afin de prendre les mesures pour demeurer en sécurité.

(Source : Système d’alerte d’urgence du Canada, En Alerte)