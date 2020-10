Thomas Caron nommé capitaine des Remparts de Québec

Le Candiacois Thomas Caron aura un grand rôle à jouer pour sa dernière saison dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ), alors qu’il a été nommé capitaine des Remparts de Québec.

Il devient ainsi le 25e capitaine de l’histoire de l’équipe depuis sa renaissance en 1997.

Choix de quatrième ronde, 62e au total, lors du repêchage de 2016, Thomas Caron en est à sa troisième saison à temps plein au sein de la formation des Remparts. Il a cumulé 21 buts et 31 passes pour 52 points en 118 matchs jusqu’à maintenant dans le circuit Courteau.

«Thomas Caron a grandi dans notre organisation et il connaît notre culture et nos valeurs, a mentionné son entraîneur, Patrick Roy, via communiqué. Son rôle en sera un de leader après de nos jeunes joueurs et je pense qu’il a les qualités pour le faire.»

L’ailier gauche sera épaulé de trois assistants, soit Édouard Cournoyer, Théo Rochette et Hunter Holmes.