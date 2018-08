La Tire de tracteurs antiques de retour à Saint-Clet

Crédit photo : Gracieuseté

Le long week-end de la Fête du travail donnera lieu au retour de la Tire de tracteurs antiques à Saint-Clet. L’événement se tiendra le samedi 1er septembre au site de la rue Saint-Michel et en cas de pluie, les compétitions seront remises au lendemain.

Plus de 70 participants en provenance du Québec, de l’Ontario et des États-Unis sont attendus à la 13e édition du rendez-vous soulangeois. Les propriétaires de tracteurs datant des années 1960 et moins sont éligibles aux épreuves qui se mettront en branle à compter de 10h30.

Ces machines d’une autre époque vont tirer des charges oscillant entre 3000 et 10 500 livres. Des trophées seront attribués aux détenteurs des deux premières places dans les catégories «Stock» et «Modifié». Une classe pour femmes figure également à l’horaire avec des charges de 4500 livres à tirer.

Les concurrents rivaliseront de puissance motorisée sur le vaste terrain située derrière les installations de l’entreprise «Pièces hydrauliques Ménard» à Saint-Clet. Une douzaine d’inscrits des régions de Soulanges et de Salaberry-de-Valleyfield en viendront aux prises avec des représentants des quatre coins de la province ainsi que des conducteurs ontariens et américains.

L’admission générale a été fixée à 5 $ et le coût de l’inscription est de 10 $ par tracteur. Pour toute information, communiquez avec André Pilon au 450 802-5528.