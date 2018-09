Top 10 des nouvelles caractéristiques du Chevrolet Silverado 1500 2019

Article par Olivier Beaulieu

Avec le lancement de la nouvelle génération du Chevrolet Silverado 1500, plusieurs nouveaux équipements et moteurs seront disponibles. Voici donc un top 10 des éléments qui doivent retenir votre attention chez le Silverado.

1. Gestion dynamique de carburant

Le tout nouveau Chevrolet Silverado 1500 2019 offrira avec ses moteurs V8 un système unique sur le marché, le Dynamic Fuel Management (DFM). Ce dernier permettra aux moteurs de 5,3 litres et de 6,2 litres de n’utiliser qu’un seul cylindre si c’est réellement ce dont il a besoin.

2. Un choix de six moteurs

Dans cet ordre d’idées, il convient de parler des six moteurs offerts par le manufacturier. On offrira un V8 de 6,2 litres jumelé à une boîte automatique à 10 rapports (420 chevaux) ainsi qu’un V8 de 5,3 litres disposant soit de la gestion active de carburant avec boîte automatique à six rapports (355 chevaux), soit de la gestion dynamique de carburant avec boîte à huit rapports (355 chevaux). Il y aura également un quatre cylindres turbo de 2,7 litres (310 chevaux), un V6 de 4,3 litres (285 chevaux) et un six cylindres en ligne turbodiesel Duramax.

3. Plus aérodynamique

Selon les dires du fabricant, la version 2019 de sa camionnette pleine grandeur sera plus aérodynamique ce qui entraînera des économies de carburant substantielles. Chevrolet annonce une réduction de la trainée aérodynamique de 7% grâce, entre autres, à l’aileron à l’arrière de la cabine ainsi qu’aux ouvertures de chaque côté de la calandre.

4. Plus léger

En parlant de poids, l’édition 2019 du Silverado 1500 serait quelque 204 kilogrammes (450 livres) plus légère que sa devancière grâce à l’utilisation de matériaux plus légers.

5. Système multimédia amélioré

Le Chevrolet Silverado 1500 2019 sera équipé d’un système multimédia Chevrolet Infotainment System avec un écran tactile de sept ou de huit pouces, selon la déclinaison et les ensembles d’options choisies. Dans tous les cas, l’intégration Apple CarPlay et Android Auto figure de série.

6. Huit déclinaisons

Dès son lancement, huit variantes du Chevrolet Silverado 1500 2019 seront disponibles, y compris : Work Truck, Custom, Custom Trail Boss, LT, RST, LT Trail Boss, LTZ et High Country.

7. Une tenue de route exemplaire

Lors de la mise à l’essai de cette camionnette par notre journaliste William Clavey, il a affirmé sans retenue : « j’ai personnellement été épaté par la tenue de route de la bête qui, malgré sa configuration de cadre en acier et sa suspension arrière montée sur lames, s’est montrée stable, maniable, voire presque un peu sportive, ressemblant d’ailleurs aux prouesses dynamiques d’une construction monocoque, comme sur un Honda Ridgeline. Bravo à GM d’avoir aussi bien calibré une suspension si rudimentaire. »

8. Une version Trail Boss athlétique

Pour ce qui est du Trail Boss, il vient muni d’amortisseurs et de ressorts repensés pour la conduite hors route, de cardans plus robustes et de plaques de protection. Voyez-le comme le concurrent d’un Ford F-150 FX4 ou d’un Toyota Tundra TRD Pro, plutôt que le rival du Ford F-150 Raptor ou du Ram 1500 Rebel.

9. De l’acier, encore de l’acier

Chevrolet a décidé de conserver l’acier pour la boîte et le châssis, mais de remplacer les portières, le capot et le panneau arrière par l’aluminium. Ainsi, les sections mises à l’épreuve comme le hayon et le coffre ne risqueront pas de tordre ou de sectionner.

10. Espace de rangement dans les sièges

Avec l’édition 2019, on trouvera deux espaces de rangement supplémentaires dans le dossier des sièges sur la banquette arrière.