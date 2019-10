Top 10 : les meilleurs pneus d’hiver pour camionnettes et VUS grand format

Article par Jean-François Guay

À l’approche de la saison hivernale, Le Guide de l’auto vous présente un palmarès des 10 meilleurs pneus d’hiver pour chausser votre camionnette ou votre véhicule utilitaire de grand format.

Dans le cadre de cette évaluation, nous avons organisé l’hiver dernier un match de pneus chaussant des camionnettes pleine grandeur, soit l’un des segments de véhicules les plus populaires au Québec et au Canada, voire en Amérique du Nord. Pour ce faire, nous avons roulé plusieurs milliers de kilomètres au volant d’un Ram 1500 et d’un Ford F-150 sur différentes surfaces mélangeant la glace, la neige durcie, la poudreuse, le bitume sec et l’asphalte mouillé.

Nos essais ont été réalisés en situation réelle sur des routes secondaires, des chemins privés et des portions d’autoroute dans la région des Laurentides pour évaluer la motricité, le freinage, le silence de roulement, le confort et la tenue de route d’une trentaine de modèles de pneus.

Il va sans dire qu’il n’est pas facile de choisir un pneu de remplacement pour une camionnette puisqu’en plus de respecter votre budget, vous devez déterminer votre kilométrage annuel, la capacité de charge et de remorquage, et ce, sans vouloir sacrifier la tenue de route, le confort et la durabilité des pneus. Si vous avez des doutes, nous vous suggérons de consulter un ou des commerçants spécialisés en vente de pneumatiques qui pourront déterminer avec vous le ou les produits qui correspondent le mieux à vos besoins.

À noter que nos essais de pneus valent également pour les camionnettes de taille intermédiaire ou les VUS grand format. S’il manque certaines marques ou modèles de pneus dans notre classement, plusieurs raisons peuvent expliquer leur absence. D’une part, il est possible que vous les retrouviez dans un autre match comparatif du Guide de l’auto qui regroupe des pneus LT (à 10 plis) conçus spécialement pour les camionnettes à caractère commercial comme le Ram 2500 HD et le Ford F-250 Super Duty. D’autre part, quelques manufacturiers de pneus ont décliné notre invitation pour des raisons qui leur appartiennent.

10e position : Hercules Avalanche X-Treme SUV / Avalanche RT / Note : 70%

Plutôt méconnue, Hercules existe pourtant depuis 67 ans. La longévité de la marque prouve le sérieux de l’entreprise qui fait fabriquer ses produits par des manufacturiers de renom pour ensuite les revendre à moindre coût. Pour chausser des camionnettes de travail ou de loisirs, le modèle Avalanche X-Treme SUV se distingue par son bon rapport qualité-prix. Doté d’une semelle conventionnelle pouvant être cramponnée, ce pneu mord et évacue la neige avec efficacité. Sur les surfaces glacées, les distances de freinage s’avèrent raisonnables. En contrepartie, le look de la semelle avec ses gros blocs espacés paraît défraîchi par rapport à des pneus de dernière génération. Il va sans dire que le silence de roulement de l’Avalanche X-Treme SUV n’est pas sa tasse de thé. Pour accéder à une technologie plus moderne, il y a son frère Avalanche RT doté d’une semelle directionnelle et d’une gomme plus tendre, qui adhère mieux à la glace et s’avère plus silencieux sur le sec. Toutefois, les dimensions de l’Avalanche RT sont limitées aux camionnettes et VUS de taille intermédiaire alors que l’éventail des grandeurs de l’Avalanche X-Treme SUV est destiné à de plus gros véhicules. Un modèle Avalanche X-Treme LT (à 10 plis) est aussi offert.

Semelle : conventionnelle (X-Treme SUV), directionnelle (RT)

48 dimensions : de 14 à 18 po (RT)

25 dimensions : 15 à 20 po (X-Treme SUV)

Profil : 50 à 75 (X-treme SUV), 45 à 75 (RT)

Largeur : 215 à 275 mm (X-Treme SUV), 175 à 235 mm (RT)

Cote de vitesse : S (X-Treme SUV), T (RT)

XL (extra load ou renforcé) : disponible

Mode de roulage à plat (Run Flat) : non

Cramponnable : oui

Usine de fabrication : États-Unis (X-Treme SUV)

Notre évaluation (X-Treme SUV)

Freinage sur la glace : moyen

Motricité dans la neige : bonne

Comportement sur le sec : passable

9e position : GT Radial Champiro Ice Pro SUV3 / Note : 74%

La marque GT Radial appartient au manufacturier indonésien Giti Tire, qui s’est forgé au fil des ans une bonne réputation dans le domaine des pneus d’hiver. Fabriqué en Chine, le modèle Champiro Ice Pro SUV3 s’avère l’un des meilleurs produits provenant des usines de l’empire du Milieu. Et qui dit produit chinois, dit forcément tarif alléchant! En effet, la gamme de prix du Champiro Ice Pro SUV3 se situe sous la moyenne des pneus que nous avons testés. Malgré tout, il a réussi à se faire une place bien méritée dans notre Top 10. Le design de la semelle directionnelle offre une adhérence sur la glace et une motricité dans la neige qui rivalisent sans peine avec des produits de renom. Toutefois, ce pneu chinois (comme les pneus Hercules) perd des points quand la température descend sous la barre des -20 degrés Celsius. Qui plus est, la tenue de route sur le sec se classe sous la moyenne. Il est dommage que le nombre des dimensions se limite à sept grandeurs. Au final, il s’avère être le meilleur des pneus bon marché de sa catégorie.

Semelle : directionnelle

7 dimensions : de 16 à 18 po

Profil : 60 à 70

Largeur : 215 à 245 mm

Cote de vitesse : T

XL (extra load ou renforcé) : non

Mode de roulage à plat (Run Flat) : non

Cramponnable : oui

Usine de fabrication : Chine

Notre évaluation

Freinage sur la glace : bon

Motricité dans la neige : moyenne

Comportement sur le sec : bon

8e position (ex aequo) : Dunlop Winter Maxx SJ8 / Note : 78%

Au cours des dernières années, la marque Dunlop est demeurée dans l’ombre de la maison-mère Goodyear, qui a acquis ses actifs en 2003. Qu’à cela ne tienne, la gamme Dunlop est l’une des plus variées de l’industrie avec 15 modèles de pneus d’hiver parmi lesquels on retrouve différentes versions des Grandtrek, Graspic, SP Winter Sport et Winter Maxx. Pour le test, nous avons soumis le Winter Maxx SJ8 à nos épreuves. Au premier regard, le SJ8 cache bien son âge avec un look fort prometteur. Toutefois, le design de la semelle et le composé de la gomme s’avèrent un peu moins aboutis que ses rivaux du top 5. Malgré tout, le SJ8 offre une motricité et une adhérence supérieures à la moyenne dans la neige et sur la glace. Il perd quelques points en virage sur route glacée où le mordant latéral pourrait être meilleur. Sur le sec, le confort et la tenue de route sont ordinaires. Finalement, ce pneu se distingue par sa robustesse et sa gamme de prix concurrentielle.

Semelle : directionnelle

41 dimensions : 16 à 21 po

Profil : 55 à 77

Largeur : 235 à 275 mm

Cote de vitesse : R

XL (extra load ou renforcé) : disponible

Mode de roulage à plat (Run Flat) : non

Cramponnable : non

Usine de fabrication : Thaïlande

Notre évaluation

Freinage sur la glace : bon

Motricité dans la neige : bonne

Comportement sur le sec : bon

8e position (ex aequo) : Pirelli Scorpion Winter / Note : 78%

À cause de son allure raffinée et sa notoriété dans le monde des véhicules de prestige, on pourrait croire qu’un pneu Pirelli courtise davantage les propriétaires de VUS de luxe que ceux qui conduisent une camionnette de chantier. Or, il est vrai que l’on voit rarement un Pirelli Scorpion Winter rouler sur un chantier de construction ou sur une terre forestière. Néanmoins, il existe sur le marché de plus en plus de camionnettes servant strictement aux loisirs et aux promenades, lesquelles sauront vous faire profite du confort et du silence de roulement que procure un pneu Pirelli. Il va sans dire que le Scorpion Winter ratisse large en offrant une gamme composée de 147 dimensions. Concrètement, sur le terrain, la semelle directionnelle de ce pneu colle bien à la glace mais éprouve quelques difficultés dans la neige profonde ou la poudreuse. Sur l’asphalte sec et froid ou détrempé, la tenue de route surpasse la plupart de ses rivaux. Cependant, si vous envisagez de tracter une remorque ou d’atteindre le sommet d’une montagne au volant d’une camionnette, il est préférable de s’intéresser au Pirelli All Terrain Plus (4 saisons homologué Hiver) qui est disponible aussi en déclinaison LT (10 plis).

Semelle : directionnelle

147 dimensions : de 16 à 22 po

Profil : 30 à 70

Largeur : 215 à 325 mm

Cote de vitesse : T, H, V et W

XL (extra load ou renforcé) : disponible

Mode de roulage à plat (Run Flat) : disponible

Cramponnable : non

Usine de fabrication : Roumanie

Notre évaluation

Freinage sur la glace : très bon

Motricité dans la neige : moyenne

Comportement sur le sec : excellent

7e position : General Grabber Arctic / Note : 82%

Le Grabber Arctic est une évolution de son ancêtre Altimax Artic de General Tire. Par rapport à son prédécesseur, la semelle du Grabber Arctic conserve un design directionnel, mais se distingue par une nervure centrale rectiligne avec des blocs latéraux plus agressifs qui améliorent la tenue de route à haute vitesse et en virage. Au demeurant, le Grabber Arctic mord mieux dans la neige et colle davantage aux surfaces glissantes que son ancêtre. Il va sans dire que le Grabber Arctic profite du savoir-faire de Gislaved, une marque sœur qui appartient également au groupe Continental. Cela dit, l’utilisateur appréciera la robustesse et la polyvalence de ce pneu. Qui plus est, le Grabber Arctic offre un bon rapport qualité-prix en étant l’un des plus abordables de ce Top 10. Pour les camionnettes commerciales, General propose également une version LT (10 plis).

Semelle : directionnelle

22 dimensions : de 16 à 20 pouces

Profil : 55 à 75

Largeur : 235 à 275 mm

Cote de vitesse : T

XL (extra load ou renforcé) : oui

Mode de roulage à plat (Run Flat) : non

Cramponnable : oui

Usine de fabrication : États-Unis

Notre évaluation

Freinage sur la glace : bon

Motricité dans la neige : très bonne

Comportement sur le sec : bon

6e position : Goodyear Ultra Grip Ice WRT SUV / Note : 83%

Goodyear possède une vaste expertise en pneus d’hiver. La gamme comprend 14 modèles destinés aux voitures de tourisme, voitures sport, VUS, fourgonnettes et camionnettes. Par ailleurs, Goodyear profite des connaissances de sa division Dunlop qui fabrique de bons pneus d’hiver. La déclinaison SUV de l’Ultra Grip Ice WRT se distingue de l’Ultra Grip Ice WRT de base en offrant la possibilité de faire installer des crampons (petits clous) sur la semelle, ce qui permet d’améliorer la traction sur les chaussées glissantes. Par contre, les crampons vont affecter légèrement la tenue de route et les distances de freinage sur le sec, en plus de rehausser le niveau sonore. Qu’à cela ne tienne, l’Ultra Grip Ice WRT SUV (sans crampons) a excellé à nos tests de freinage et de slalom sur la glace. Cependant, il a démontré certaines hésitations d’exécution dans la neige profonde à cause de sa lenteur à évacuer la neige pour se frayer un chemin. Parmi les points forts de ce pneu Goodyear, mentionnons sa durabilité et son large réseau de distribution.

Semelle : directionnelle

15 dimensions : 16 à 20 po

Profil : 55 à 75

Largeur : 225 à 275 mm

Cote de vitesse : S

XL (extra load ou renforcé) : non

Mode de roulage à plat (Run Flat) : non

Cramponnable : oui

Usine de fabrication : États-Unis

Notre évaluation

Freinage sur la glace : très bon

Motricité dans la neige : bonne

Comportement sur le sec : très bon

5e position : Yokohama Ice Guard GO75 / iG51v / Note : 84%

Même si l’Ice Guard iG51v faisait bonne figure depuis plusieurs années, Yokohama a décidé d’apporter du sang neuf cette année en dévoilant l’Ice Guard G075, qui devient le principal joueur du manufacturier japonais dans le segment des VUS et des camionnettes avec 37 dimensions alors que le iG51v est limité à seulement quatre grandeurs. Moins bruyant que le vieillissant iG51v, le GO75 propose une motricité et une adhérence comparables sinon supérieures à son aïeul sur les surfaces glissantes grâce à sa bande de roulement bien ajourée et à multiples lamelles. De plus, la durabilité du GO75 devrait surpasser celle du iG5iv. Par contre, si vous préférez un pneu avec un look agressif et des « épaules carrées », vous opterez sans doute pour le iG5iv à condition que la dimension recherchée soit disponible.

Semelle : directionnelle

37 dimensions : 16 à 21 po (G075)

4 dimensions : 16 à 18 po (iG51v)

Profil : 35 à 70 (GO75), 60 à 75 (iG51v)

Largeur : 215 à 295 mm (GO75), 215 à 275 (iG51v)

Cote de vitesse : S, T (GO75), (iG51v)

XL (extra load ou renforcé) : disponible (GO75)

Mode de roulage à plat (Run Flat) : non

Cramponnable : non

Usine de fabrication : Japon (iG51v)

Notre évaluation

Freinage sur la glace : très bon

Motricité dans la neige : très bonne

Comportement sur le sec : très bon

4e position : Toyo Observe GSi-5 / Note : 85%

D’une année à l’autre, le Toyo Observe GSi-5 joue à la chaise musicale avec le Yokohama Ice Guard dans notre classement. Cette fois-ci, il termine devant le Yoko. De tous les pneus inscrits à notre match, le GSi-5 offre le plus grand nombre de dimensions avec le Pirelli Scorpion Winter. Tandis que le Pirelli est destiné à des véhicules utilitaires de tout acabit, le Toyo a été développé pour chausser tant les voitures de tourisme, les fourgonnettes, les VUS que les camionnettes. Son comportement dans la poudreuse et sur la glace se situe au-dessus de la moyenne. Sur pavé sec et fissuré, on aimerait qu’il soit plus silencieux. Au final, c’est un pneumatique qui performe à tous points de vue et ne démontre aucune véritable faiblesse. Il représente une bonne valeur pour le prix. Pour un pneu LT, il faudra regarder du côté de l’Open Country WLT1.

Semelle : directionnelle

101 dimensions : 13 à 20 po (GSi-5)

Profil : 35 à 80

Largeur : 155 à 315 mm

Cote de vitesse : S, T, H

XL (extra load ou renforcé) : disponible

Mode de roulage à plat (Run Flat) : non

Cramponnable : non

Usine de fabrication : Japon

Notre évaluation

Freinage sur la glace : très bon

Motricité dans la neige : très bonne

Comportement sur le sec : très bon

3e position : Michelin Latitude X-Ice Xi2 / Note : 86%

Le Latitude X-Ice Xi2 est un vieux routier qui a fait ses preuves. Malgré son âge avancé, on peut avoir confiance en ce pneu d’hiver de famille honorable qui représente une valeur sûre. La douceur et le confort de roulement sont dans une classe à part et il s’avère le plus convivial et le plus durable de son segment pour rouler sur de longues distances. Cela dit, ce pneu performe bien sur le bitume sec et froid en offrant une excellente tenue de route et des freinages courts. L’adhérence de la gomme au freinage et dans les virages sur les surfaces glacées et la neige mince le classe aussi parmi les meilleurs. Cependant, on découvre les faiblesses du Xi2 dans la poudreuse et la neige profonde durcie où la motricité perd des plumes. Dans le futur, Michelin devrait s’efforcer de dévoiler une nouvelle génération de X-Ice pour remonter au classement.

Semelle : directionnelle

31 dimensions : 16 à 20 po

Profil : 40 à 70

Largeur : 215 à 275 mm

Cote de vitesse : T, H

XL (extra load ou renforcé) : disponible

Mode de roulage à plat (Run Flat) : non

Cramponnable : non

Usine de fabrication : Canada

Notre évaluation

Freinage sur la glace : excellent

Motricité dans la neige : bonne

Comportement sur le sec : excellent

2e position : Bridgestone Blizzak DM-V2 / Note : 89%

Le Bridgestone Blizzak DM-V2 a été conçu pour les camionnettes et les VUS grand format alors que les Blizzak WS-80 et WS-90 s’adressent à des véhicules plus petits. Lors d’un comparatif datant de quelques années, les caractéristiques du DM-V2 lui avaient permis de terminer ex-aequo avec le Nokian Hakkapeliitta R2 SUV. Cette fois-ci, il doit s’incliner face aux talents des Hakkapeliitta R3 SUV et Hakkapeliitta 9 SUV. Néanmoins, le Blizzak DM-V2 demeure le meilleur pneu d’hiver japonais de l’industrie pour chausser une camionnette pleine grandeur ou un VUS grand format. Par rapport aux modèles Nokian, le Bridgestone se démarque par une gamme de prix plus abordable, un réseau de distribution plus étendu et une douceur de roulement comparable sur pavé sec et fissuré. Sur les surfaces glacées et enneigées, le conducteur appréciera les distances courtes de freinage et son excellente motricité dans la neige. Somme toute, le DM-V2 est un véritable caméléon qui réagit de belle façon sur toutes les surfaces et sa longévité sera appréciée.

Semelle : directionnelle

67 dimensions : 15 à 22 po

Profil : 45 à 75

Largeur : 215 à 285 mm

Cote de vitesse : R, S, T

XL (extra load ou renforcé) : disponible

Mode de roulage à plat (Run Flat) : non

Cramponnable : non

Usine de fabrication : Japon

Notre évaluation

Freinage sur la glace : excellent

Motricité dans la neige : excellente

Comportement sur le sec : très bon

1re position : Nokian Hakkapeliitta R3 SUV / Hakkapeliitta 9 SUV / Note : 92%

Encore cette année, les produits Nokian se hissent sur la première marche de notre podium. Tant le Hakkapeliitta R3 SUV que le Hakkapeliitta 9 SUV se distinguent pour leur motricité et leur adhérence exceptionnelles sur la glace et dans la neige. Lequel choisir entre les deux? De son côté, le Hakka R3 SUV s’adresse aux automobilistes qui font beaucoup de kilométrage sur l.autoroute et qui aiment un tantinet la conduite sportive. Quant au Hakka 9 SUV, il tire davantage son épingle du jeu sur les routes secondaires et à la campagne.

Puisque le Hakka 9 SUV peut être cramponné (en usine), ce dernier est un véritable pneu à neige alors que le Hakka R3 SUV s’avère davantage un pneu à glace sans pour autant dédaigner la neige durcie et la poudreuse. Dans les deux cas, la robustesse et la durabilité sont au rendez-vous. Sur le sec, ces nouvelles générations ont gagné en confort et en silence de roulement par rapport à leurs ancêtres. Néanmoins, Nokian doit concéder quelques points aux technologies de Michelin et Pirelli à ce chapitre. En terminant, il existe un modèle LT3 pour camionnette commerciale dont le design de la semelle est identique au R3 SUV mais qui peut être cramponné.

Semelle : directionnelle

75 dimensions : 16 à 22 po (R3 SUV)

74 dimensions 16 à 22 po (9 SUV)

Profil : 35 à 70

Largeur : 215 à 315 mm

Cote de vitesse : R, T (R3 SUV), T (9 SUV)

XL (extra load ou renforcé) : disponible

Mode de roulage à plat (Run Flat) : disponible

Cramponnable : oui (9 SUV)

Usine de fabrication : Russie

Notre évaluation (R3 SUV)

Freinage sur la glace : excellent

Motricité dans la neige : excellente +

Comportement sur le sec : très bon

L’auteur tient à remercier le journaliste automobile Michel Poirier-Defoy pour son expertise et sa précieuse collaboration pour la réalisation de ce match comparatif. Nos sincères remerciements également à FCA (Fiat-Chrysler Automobiles) et Ford du Canada pour le prêt des Ram 1500 et du Ford F-150. De même, nous tenons à remercier Atelier Yvon Lanthier (situé à Saint-Jérôme) pour l’entreposage, le montage et démontage des pneus.