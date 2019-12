Top 10 : les modèles 2020 les plus fiables selon le Consumer Reports

Article par Le Guide de l’auto

Cette semaine, l’équipe du Guide de l’auto vous a orchestré un Top 10 des véhicules dont la fiabilité n’est plus à prouver. En se basant sur les données des trois dernières années du magazine Consumer Reports, nous avons pour vous un palmarès des modèles 2020 les plus digne de confiance.

Vous désirez être éclairer de la façon la plus impartiale possible? Les sources informatives s’inspirent de plusieurs analyses basées sur les mises à jour et rappels des années précédentes.

On y retrouve notamment la Mazda MX-5, le Lexus NX et le Hyundai Kona. Pour le plaisir des yeux, voici donc une petite vidéo plutôt utile à ceux qui sont en mode achat, et pour tous les amoureux de voitures en général!