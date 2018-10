Top 5 des costumes d’Halloween les plus populaires

Crédit photo : Depositphotos.

Pour la fête de l’Halloween, Le Reflet a demandé au magasin Party Shop à Saint-Constant quels costumes se sont démarqués en termes de vente cette année. Le propriétaire de la boutique, Daniel Désy et Mégan Synott, conseillère en vente, ont dressé un palmarès des favoris.

Les classiques

M. Désy explique que certains costumes indémodables se vendent toujours aussi bien, comme le personnage d’Harley Quinn ou celui d’Où est Charlie?. D’autres, comme les superhéros, restent plutôt sur les tablettes ou du moins, ne sont pas plus populaires qu’avant, même si plusieurs films sur le sujet ont été à l’affiche cette année. Les costumes plus osés pour femmes n’ont plus beaucoup de succès non plus. Il souligne que beaucoup se tournent vers le maquillage et les accessoires.

1- Harry Potter

«Celui-là nous a vraiment surpris. Il a même fallu en commander plus», laisse savoir Mme Synnott.

La conseillère en vente croit que ce retour s’explique par la sortie prochaine du film Les animaux fantastiques, de la même auteure que les livres et films d’Harry Potter, J. K. Rowling, et qui prend place dans le même univers.

2- Pyjamasques

Cette année, la popularité de la série télévisée d’animation pour les enfants se reflète à l’Halloween.

«C’est assez rare que les choses récentes deviennent des costumes populaires, avoue M. Désy. C’est plutôt éphémère.»

3- Les clowns

«C’est un classique, mais maintenant c’est plus les clowns épeurants qui sont populaires», constate Mme Synnott.

4- Les licornes

Depuis quelques années, les licornes ont du succès autant auprès des enfants que des adultes.

5- Les princesses

«Ce serait difficile de dire quelle princesse est la plus populaire, mais ces costumes restent très un des préférés des petites filles», dit Megan Synnott, conseillère en vente au Party Shop.

M.Désy a remarqué qu’il n’y avait pas de «gros buzz» unanime. Selon lui, les gens ont beaucoup de choix et ça devient difficile d’être original au fil des ans.