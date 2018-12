Top 5 des faits divers les plus lus en 2018

Crédit photo : Le Reflet - Archives

Un adolescent fait une chute de 50 pieds en escalade

Sekou Diakité, un élève de l’école secondaire de la Magdeleine à La Prairie, a fait une chute de 50 pieds lors d’une sortie scolaire au centre Canyon Escalade à La Prairie, le 21 mars. L’adolescent de 16 ans a été opéré au dos pour des vertèbres fracturées et la moelle épinière compressée. Il avait été transféré dans un institut de réadaptation à Montréal.

Ce dernier avait utilisé un matériel lui permettant de grimper seul sans partenaire. Lors de son ascension, le câble s’était rompu.

Sous le choc, la propriétaire du centre, Précile Dulude, avait indiqué que les quatre systèmes «d’auto-assureur» avaient fait l’objet d’une inspection.

L’équipe de futsal cadet de la Magdeleine avait rendu hommage à Sekou Diakité en lui remettant, alors qu’il était hospitalisé, une médaille de bronze que la formation avait remportée lors du Championnat régional, le 24 mars. Ils lui ont également offert la bannière de champions de la saison régulière, ainsi qu’un maillot signé par l’ancien capitaine de l’Impact de Montréal, Patrice Bernier.

Carambolage monstre sur l’autoroute 30

Les conditions météo exécrables en raison de la poudrerie avaient provoqué un carambolage impliquant une trentaine de véhicules sur l’autoroute 30 Ouest à la hauteur de Saint-Constant, le 7 février, en après-midi.

Benoît Gauthier, un résident de Candiac, était à bord de son camion cube de 16 pieds.

«Je roulais à 70 km/h et un peu après la rivière Saint-Pierre, j’ai frappé un mur blanc. Avec les rafales de vent et la poudrerie, la visibilité s’est amoindrie dans le temps de le dire», avait déclaré le camionneur.

En sortant de son véhicule, M. Gauthier a vu le carambolage commencer.

«Les autos se sont mises à se rentrer dedans et les poids lourds ont suivi avait raconté le camionneur. Ça n’arrêtait plus!»

Benoît Gauthier a porté assistance aux gens. Il a notamment rassuré deux personnes âgées qui avaient le visage ensanglanté après que les sacs gonflables de leur véhicule se soient déployés.

La circulation avait été rétablie en soirée. Aucun décès n’a eu lieu et sept personnes ont été transportées en ambulance.

Déraillement de train à Saint-Constant

Cinq wagons de marchandise en vrac se sont renversés sur la voie ferrée à proximité de la rue Saint-Pierre à Saint-Constant, dans la nuit du 9 au 10 juillet.

Le convoi d’au moins 50 wagons en comptait un qui transportait de l’ammoniac. Celui-ci a été sécurisé rapidement par la Régie intermunicipale d’incendie de Saint-Constant et Sainte-Catherine.

Un employé a subi des blessures mineures alors qu’un autre wagon s’est écrasé sur sa jambe.

Le train de banlieue Candiac – Montréal avait été retardé d’environ une heure et la gare Sainte-Catherine était fermée au lendemain de l’événement.

Les Villes de Saint-Constant et de Delson ont dit avoir l’intention de demander un bilan de l’état des voies et des équipements de transport ferroviaires, ainsi que les matières dangereuses transportées sur les rails du Canadien Pacifique. Elles souhaitent entre autres que les règles de sécurité soient revues et qu’un processus formel soit mis en place pour les tenir informées.

Immeuble à condos ravagé par les flammes

L’incendie dans un immeuble à condos a mobilisé les pompiers pendant plus de sept heures à Saint-Constant, le 13 juillet. Six Services d’incendie sont intervenus en pleine canicule. Les résidents ont dû être relocalisés. La reconstruction s’est effectuée à l’automne.

L’origine de l’incendie qui a lourdement endommagé un immeuble à condos de la rue Sainte-Catherine à Saint-Constant le vendredi 13 juillet demeurera inconnue.

Les enquêteurs du Service d’incendie Candiac – Delson, spécialisés dans l’analyse des sinistres, ne peuvent se rendre dans le secteur du bâtiment où l’incendie s’est déclenché, indique Alexandre Tremblay, directeur de la Régie intermunicipale d’incendie Saint-Constant – Sainte-Catherine.

Le copropriétaire d’une boutique meurt dans un accident à Saint-Constant

Un motocycliste a perdu la vie dans un accident survenu le 17 septembre, à Saint-Constant.

Michel Dulac, copropriétaire de la boutique Mode-O-Max à Saint-Constant, est entré en collision avec un automobiliste alors qu’il circulait sur la rue Saint-Pierre en fin d’après-midi.

Le décès de l’homme âgé de 66 ans a provoqué une onde de choc dans la communauté. Son collègue et meilleur ami Sébastien Rousseau l’a décrit au Reflet comme un homme d’affaires humain qui avait toujours du plaisir au travail. Dany Pépin, un ami proche, a aussi témoigné au Journal pour affirmer à quel point il était un exemple de persévérance, de résilience et de courage. Les témoignages de sympathie ont été nombreux sur les réseaux sociaux à la suite de l’accident.

M. Dulac était aussi chanteur du populaire groupe québécois Cachemire. Ses funérailles ont eu lieu le 30 septembre, suivies d’une célébration d’adieu.