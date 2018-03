Touchée par 7 000 messages de sympathie transmis par Amnistie internationale

Crédit photo : Gracieuseté - Amnistie internationale

Amnistie internationale a remis 6 599 messages de solidarité à Melanie Morrison, de Kahnawake, qui milite dans la quête de justice des femmes autochtones disparues et assassinées. Sa propre sœur Tiffany a été assassinée en 2006 et l’auteur du meurtre court toujours.

C’est dans le cadre du Marathon d’écriture d’Amnistie internationale, qui a lieu à l’occasion de la Journée internationale des droits humains, que des milliers de personnes ont écrit à la dame de Kahnawake.

«Tout le mouvement se mobilise pour écrire le plus de messages possible à certaines personnes sur lesquelles nous concentrons mondialement nos efforts», explique la responsable des communications chez Aministie internationale Canada francophone, Anne Sainte-Marie.

L’organisme avait sélectionné la dame de Kahnawake «pour souligner son courage».

Melanie Morrison avait reçu un prix de la part de l’organisme il y a quelques mois pour tous les efforts qu’elle déploie pour les droits des femmes autochtones disparues et assassinées.

Pas «juste une statistique»

Mme Morrison a été très touchée de recevoir ces nombreuses cartes, au début mars.

«Pour moi ces cartes veulent dire que ma famille, tout comme toutes les familles de femmes et de filles autochtones disparues et assassinées, nous ne sommes pas juste une statistique, a-t-elle confié. Ce torrent de solidarité des familles québécoises me prouve que notre cri pour du changement et une justice est entendu.»

Melanie Morrison a commencé la lecture des cartes quelques heures après les avoir reçues.

«Je dois dire qu’elles sont très émouvantes. Je vais devoir aller m’acheter d’autres mouchoirs», illustre-t-elle.

Sa sœur disparue

Sa sœur, Tiffany Morrison, avait été portée disparue le 18 juin 2006. Elle était âgée de 24 ans à l’époque. Son corps a été retrouvé près du pont Mercier, à Kahnawake, quatre ans plus tard. À ce jour, personne n’a été arrêté pour ce crime.