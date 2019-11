Toujours sans signe de vie du Châteauguois disparu

Le Service de police de Saint-Jean-sur-Richelieu enquête toujours sur la disparition de Daniel Hébert, de Châteauguay, survenu le lundi 28 octobre, en soirée.

« On a survolé en hélicoptère avec l’assistance de la Sûreté du Québec au dessus de Châteauguay et Saint-Jean-sur-Richelieu et nous n’avons rien trouvé », indique Jérémie Levesque, porte-parole du Service de police de Saint-Jean-sur-Richelieu.

Danny Betancour, une connaissance qui le côtoyait au quotidien dans une station-service, le qualifie d’homme toujours souriant et de bonne humeur. «Nous avions une très belle relation. C’était une personne qui dégageait beaucoup d’énergie. Quand il rentrait au dépanneur, je le savais que c’était lui sans même regarder qui rentrait », commente l’employé du commerce où M. Hébert était client.

La police est allée au domicile du disparu afin de trouver des indices.