Tourisme Montérégie présente la région comme une destination d’excellence d’escapades

Chaque année, 10 millions de visiteurs abondent vers la Montérégie pour découvrir quelques-uns de la centaine de produits touristiques. À proximité du grand Montréal, cette 3e région la plus visitée par les Québécois est une destination d’escapade et de court séjour par excellence.

À l’aube de la saison estivale, Tourisme Montérégie lance une nouvelle campagne visant à promouvoir l’utilisation de #monescapade et #monteregie sur les réseaux sociaux. Tant les partenaires touristiques que les visiteurs de la région sont invités à les employer.

Chaque utilisateur qui partage les mots-clics court la chance de remporter un certificat-cadeau offert par l’un des membres de la campagne.

Le site monescapade.ca comporte un nouveau volet «Parcours», qui regroupe quelques expériences à vivre dans un rayon donné, afin de faciliter la planification des séjours.

Les coups de coeur de la région, les activités, événements réputés, attraits incontournables, forfaits d’hébergement, suggestions gourmandes et carte détaillée sont aussi disponibles sur le site.

La carte touristique régionale de la Montérégie regroupe plus de 100 produits touristiques de la région. Elle est disponible à la Maison du tourisme de la Montérégie au Quartier DIX30, dans le réseau de bureaux d’information touristique du Québec, dans les postes frontaliers et chez les nombreuses entreprises touristiques et commerces partout en province.

(Source: Tourisme Montérégie)