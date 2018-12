Tourisme Montérégie vante les attraits touristiques hivernaux de la région

Crédit photo : Gracieuseté

La Montérégie reçoit plus de 10 millions de visiteurs par année dont 4 millions en hiver, soit presque autant de visiteurs qu’en saison estivale.

«Cet engouement s’explique entre autres par la grande variété de l’offre touristique par temps froid, tant en plein air que bien au chaud», explique la directrice générale de Tourisme Montérégie Josée Julien.

L’offre touristique cet hiver se décline en sept expériences distinctes: Aventure et divertissement et détente, Culture, histoire et patrimoine, Nature et plein air, Routes et circuits, Terroir et gourmandises, Hébergement et Festivals et événements.

Sur le site monescapade.ca, les visiteurs peuvent planifier leur escapade selon leurs goûts et intérêts. Les activités à l’extérieur comme la glissade sur tube, le patinage, la raquette, le ski alpin et ski de fond, le fameux fatbike qui fait de plus en plus d’adeptes et les vols en montgolfière en hiver, entre autres, sont tant d’expériences qui plaisent aux fervents de plein air.

Si la température est moins clémente, il est possible de profiter des nombreux attraits à l’intérieur tels que les musées, les multiples centres de magasinage et de divertissement ou les spas.

Les nombreux hôteliers de la région montérégienne proposent des environnements tantôt urbains, tantôt champêtres, qui répondent aussi bien aux besoins des touristes que des résidents qui désirent simplement décrocher du quotidien.

Le volet Parcours du site Web regroupe plusieurs expériences à vivre dans un rayon donné, mettant en vedette des produits et attraits incontournables.

Que ce soit la Route des vins de la Montérégie, la Route des cidres ou encore le Circuit du Paysan, les circuits gourmands et les produits d’exception d’ici sont connus et reconnus tant par leur originalité que leur qualité. En mars et en avril, le fameux temps des sucres est extrêmement populaire en Montérégie. Selon l’enquête clientèle sur l’agrotourisme et le tourisme gourmand réalisée par Terroir et Saveurs en 2018, le temps des sucres se retrouve parmi les activités qui motivent les répondants à effectuer un séjour en Montérégie à 24%.

Le guide touristique et la carte touristique régionale hivernale La Montérégie, MA région d’escapades hivernales… à deux pas de Montréal! sont d’autres outils utiles à la planification des escapades et séjours en Montérégie. Ces deux recueils de promotion regroupent ensemble les attraits de plus de 375 entreprises touristiques se retrouvant dans les secteurs partenaires de la Montérégie. Ils sont disponibles à la Maison du tourisme de la Montérégie située au Quartier DIX30, par commande au téléphone au 450 466-4666 ou encore au tourisme-monteregie.qc.ca.

(Source: Tourisme Montérégie)