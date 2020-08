Tournesols et couchers de soleil à profusion

La ferme La Belle de Coteau-du-Lac, ce sont des fraises, des framboises, des légumes savoureux, des poules, des tournesols, mais c’est bien plus que ça.

C’est aussi une panoplie d’activités. Et les prochaines semaines seront attirantes pour les visiteurs qui veulent découvrir cette ferme familiale. Les week-ends des Tournesols en fleurs prennent leur envol à l’issue d’une saison particulière freinée par la pandémie. « Les trois prochaines fins de semaine seront des évènements grand public. Les 21, 22 et 23 août, les 28, 29 et 30, ainsi que les 5, 6 et 7 septembre. Nos 100 000 tournesols, dans une quarantaine de variétés, sont prêts. Le labyrinthe de maïs, les activités ludiques. C’est un rendez-vous », lancent les membres de la famille Isabelle.

Il est cependant primordial cette année de réserver sa plage horaire. « En raison de la situation. Nous essayons de limiter à 250 personnes simultanément sur le site. Des plages horaires d’environ 3 heures seront réservées par groupe. Les gens ont la possibilité de se procurer des produits locaux, comme nos boîtes à lunch pour déguster sur place. Ou encore, amener leur propre pique-nique », expliquent les organisateurs.

Une soirée musique et tapas

Le 29 août sera une soirée spéciale cette année, alors que se tiendra le premier Tournesol Sunset Jam. Une soirée musicale empreinte de beauté, de musique, de délicieuses bouchées et d’un coucher de soleil en prime.

« Le concept est que les gens assisteront à un spectacle dans notre champ de tournesol en fleur. Une soirée musicale saxophone, piano et voix en plein champ. Nous aurons une sélection de tapas aux saveurs de notre ferme, un smoothie ou une limonade fraîche et évidemment le crépuscule en arrière-plan », indiquent les organisateurs.

La portion musicale sera assurée par le vibrant saxophone de Jean-Louis Leroux accompagnée du piano et de la sublime voix de Noémie Sheila Rioux.

Et l’Halloween en avance

Cette année, on ne prendra pas de chances de célébrer l’Halloween en retard. On se prend d’avance au Domaine La Belle. Le Festiv’Halloween qui se déroule au Domaine Maudit s’amorcera dès le début octobre pour trois week-ends d’épouvante.

Des détails émaneront sous peu quant à cette manifestation festive qui attire son lot de gobelins, de zombies, de vampires, mais aussi de princesses, de superhéros et de tortues ninja annuellement.