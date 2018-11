Tout sur la guignolée du 2 décembre

Crédit photo : Depositphotos

Les organismes de la région s’activent en vue de la guignolée qui se déroulera le 2 décembre. Cette activité essentielle leur permet de garnir les paniers de Noël destinés aux familles défavorisées. À noter que les «guignoleux» qui frapperont aux portes sont dûment identifiés.

La Corne d’abondance

Date: le dimanche 2 décembre, de 9 h à 13 h, à Candiac.

Articles davantage recherchés: miel, farine, Nesquik, mayonnaise, huile, vinaigrettes, Cheez Whiz, jus format collation, shampoing et savon à lessive.

Articles à éviter en raison des grosses quantités reçues: légumineuses, pâtes alimentaires, pois et maïs.

Bénévolat: il faut se présenter au 255, boulevard Montcalm Nord (entrée rue Inverness) avant 9h le 2 décembre.

Information: 450 444-6999.

Le Club des copains de Delson

Date: le dimanche 2 décembre, de 9 h à 17 h, à Delson.

Articles davantage recherchés: conserves de lentilles, de légumineuses, de soupe, de crème, de thon, de saumon, de tomates en dés, purée pour bébé, brosse à dents et dentifrice, savon, shampoing, papier hygiénique et dons en argent afin que les organismes puissent acheter des produits frais.

Articles à éviter en raison des grosses quantités reçues: des pois chiches.

Bénévolat: Johanne Surprenant au 450 632-9190 de 9 h à 17 h.

Complexe Le Partage

Date: le dimanche 2 décembre, de 10 h à 15 h 30, pour les villes de La Prairie, Saint-Constant et Sainte-Catherine.

Articles davantage recherchés: viande en conserve (poulet, thon, saumon, jambon, dinde, sardines, etc.), tomates en conserve (jus, tomate entière, tomate broyée, tomate en dés, pâte de tomate, sauce tomate, etc.), produits à cuisiner (farine, sucre, huile, poudre à pâte, fécule de maïs, bicarbonate de soude, cassonade, etc.) collations sans arachides.

Articles refusés: alcool, aliments périssables, denrées périmées.

Bénévolat: Danielle Grenier au 450 444-0803, poste 226.

Entraide de Saint-Mathieu

Date: le dimanche 2 décembre, dès 10h, à Saint-Mathieu.

Articles davantage recherchés: conserves (tomates, légumineuses, thon), garnitures pour le déjeuner (confiture, beurre d’arachide, Nutella, Cheese Whiz), condiments (mayonnaise, moutarde, ketchup), café, purée pour bébé, mouchoirs, papier hygiénique, savon, brosse à dents, déodorant, shampoing, savon à lessive et dons en argent.

Bénévolat: il faut communiquer par courriel à info@municipalite.saint-mathieu.qc.ca.

Le Service d’entraide de Saint-Philippe

Date: le dimanche 2 décembre, de 10 h à 15 h, à Saint-Philippe.

Articles davantage recherchés: shampoing et revitalisant format régulier, désodorisants pour homme et femme, crème à barbe, savon à vaisselle, soupes et riz en sachet, sauce BBQ et à Hot Chicken.

Articles à éviter en raison des grosses quantités reçues: légumineuses et pâtes alimentaires.

Bénévolat: Lucie Samson au 450 659-4373 ou serv.entraide.stphilippe@gmail.com.

Guignolée de la MRC Roussillon en collaboration avec Pro Circuit

Date: le mardi 11 décembre, dès 13 h dans le secteur du parc industriel et Delson et Candiac au profit du Club des copains de Delson, de l’Unité communautaire de mesures d’urgence Montérégie et de la Maison d’hébergement l’Égide. Les compagnies qui désirent se joindre à Pro Circuit pour cette collecte doivent composer le 450 632-9666 et demander Mélanie ou Patricia.