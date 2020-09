Toute la CMM passe en zone orange

Compte tenu du nombre de nouveaux cas, en augmentation avec plus de 637 cas aujourd’hui, la Santé publique a pris la décision de faire passer toute la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) en zone orange.

«On fait ces changements parce que les cas positifs, les éclosions et les hospitalisations sont en hausse dans ces régions», a justifié le ministre de la Santé Christian Dubé, en point de presse, le 25 septembre.

Celui-ci a demandé aux citoyens de la CMM et de la MRC de la Rivière-du-Nord dans les Laurentides – incluant Saint-Jérôme et incluse dans le changement de palier – d’être encore plus prudent et d’augmenter leur vigilance. Il les a également exhortés à «réduire fortement» leurs activités sociales.

«Peu importe le palier d’alerte de votre région, vous devez limiter vos contacts et vos activités sociales.» -Christian Dubé

La situation demeure inquiétante à Montréal, a-t-il prévenu. Par ailleurs, le gouvernement en appel aux Québécois de fournir un effort «spécial pour limiter nos contacts», pour les 28 prochains jours.

«Si on met ça dans le temps comme je le spécifie aujourd’hui, je pense que ça va encourager les gens à comprendre que, oui, c’est un effort supplémentaire, mais qu’il peut y avoir une fin à ça», a-t-il fait valoir ajoutant que ce mois d’effort vise à «casser la deuxième vague».

Tenant à être clair, M. Dubé a précisé qu’il demande aux Québécois d’annuler les soupers entre amis à la maison, les BBQ, les party et tous les rassemblements qui peuvent être évités.

Traçage

Le ministre de la Santé a réitéré qu’il est important que les citoyens collaborent en ce qui a trait aux enquêtes épidémiologiques, lorsque contactés par la Santé publique. Une mise à jour a d’ailleurs été effectuée pour que les mots «santé publique» apparaissent sur les afficheurs de téléphone.

«Ça veut dire, s’il-vous plaît, prenez l’appel. On a besoin de votre collaboration», a-t-il insisté.

M. Dubé a souligné que 36 000 tests hier ont été effectués et que 5 000 personnes se sont inscrites au site Jecontribuecovid19.com, afin d’aider au dépistage et aux enquêtes épidémiologiques.

Mesures intermédiaires en vigueur

(Source: Gouvernement du Québec)